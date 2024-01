Ratas, basura y maleza: vecinos de San Rafael de la Albaida denuncian la falta de limpieza del canal desde hace años

La asociación de vecinos San Rafael de la Albaida ha iniciado una campaña de protesta por lo que consideran es una falta de limpieza y mantenimiento del canal del Guadalmellato, que atraviesa este barrio de Córdoba. Denuncian que desde hace seis años no se acomete la limpieza del canal y que la maleza y las ratas se han hecho con este entorno.

“Está en unas condiciones desastrosas, con la maleza que no cortan, con ratas que se meten hasta en las viviendas o en el bar”, explica a este periódico el presidente de la asociación de vecinos, Antonio José Martínez.

Por eso, este martes a primera hora de la mañana, las casas del barrio de San Rafael de la Albaida han amanecido con carteles colgados denunciando la situación y reclamando la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ayuntamiento de Córdoba.

“El problema es que se supone que la limpieza del canal corresponde a la Confederación, pero hay un documento firmado en los años 90 donde insta al Ayuntamiento a dar una ayuda a los vecinos para la limpieza o bien a acometerla directamente” desde el Consistorio, explica Martínez. “Con el tiempo, ahora unos dicen que ese documento existe, otros que no y van echándose la pelota unos a otros”.

Con todo, la cuestión es que los vecinos creen que la falta de limpieza del canal “ha llegado a un punto insalubre”. Desde la asociación vecinal San Rafael de la Albaida recuerdan que “en reiteradas ocasiones” se han dirigido para expresar su reclamación tanto a la Confederación como al Ayuntamiento, sin obtener respuesta positiva en ningún caso.

Hace casi un año -de hecho-, apuntan que en el primer trimestre de 2023 presentaron una denuncia formal ante la Policía Local. “Presentamos documentación y vino una patrulla de la Policía a ver el canal. En la inspección dijeron que estaba peor de lo que nosotros decíamos incluso”.

La situación, no obstante, no se ha resuelto y no se ha acometido limpieza ni desbroce de maleza alguno. Por ello, ante la falta de respuesta, y para hacer su protesta visible, los vecinos han difundido su queja ante los medios de comunicación y la han hecho visible con carteles por el barrio.