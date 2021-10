El PSOE critica "el escaso interés" del gobierno municipal en la estabilización de los interinos

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha advertido este miércoles del "escaso interés" del gobierno municipal por abordar la estabilización del personal interino del Consistorio, "un compromiso que se había adoptado en el anterior Pleno".

Así lo ha subrayado el edil en una nota, en la que ha señalado que "el Ayuntamiento se comprometió a instar al gobierno municipal a paralizar las convocatorias cuyas plazas estén ocupadas temporalmente hasta la publicación de la norma estatal con el objetivo de adecuarlas a la nueva ley, siempre que los informes jurídicos que deban incorporarse al expediente lo avalen".

Sin embargo, durante la Comisión Permanente de Recursos Humanos, Hacienda y Administración Pública se ha remitido un informe técnico sobre el contenido de este acuerdo.

Para los socialistas, "con este informe técnico, que no es jurídico, el gobierno municipal evidencia que no tiene ningún interés por cumplir con la moción, que supondría dar oportunidad a los trabajadores de consolidar su puesto de trabajo".

Además, en la misma comisión, "el gobierno municipal ha vuelto a reiterar su intención de privatizar el servicio de porteros y que están trabajando para tener los pliegos para la licitación de este servicio cuanto antes", ha manifestado Romero, que ha agregado que "hay casi una veintena de colegios sin este servicio público que el gobierno del PP quiere privatizar y sólo con servicio de vigilancia".

En su opinión, "este gobierno municipal no es de fiar". "No cumplen con las mociones que firman para no retratarse en el debate, no cumplen con los acuerdos que adoptan con la oposición y buscan estratagemas para conseguir sus propios intereses y no los de la ciudadanía", ha explicado Romero.

En la mañana de este miércoles estaban previstas otras comisiones, como la de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente. "La falta de respeto a los órganos municipales por parte del gobierno de PP y Cs ha traspasado todos los límites y, por ello, la oposición en bloque ha abandonado la sesión después de 20 minutos de espera a su presidente, David Dorado", ha señalado el edil, quien ha remarcado que "desde el PSOE no se va a tolerar más esta desidia del gobierno municipal a la hora de cumplir con sus obligaciones".

"Ni gestionan, ni invierten el dinero en la recuperación de la ciudad e intentan disimularlo con una falta de transparencia que está batiendo todos los récords", ha lamentado el edil socialista.