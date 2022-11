El presidente nacional de Pacma, Javier Luna, será el candidato a la Alcaldía de Córdoba en 2023

El presidente nacional de Pacma, que recientemente ha cambiado su nombre de Partido Animalista contra el Maltrato Animal a Partido Animalista con el Medio Ambiente, Javier Luna, será el candidato a la Alcaldía de Córdoba por su partido en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

Según ha informado Pacma en una nota, nacido y residente en Córdoba, Javier Luna, que es “uno de los políticos más seguidos en redes sociales de Andalucía”, se presenta por tercera vez a la Alcaldía de Córdoba en una campaña en la que, “por primera vez, se hará visible la imagen del candidato ante los cordobeses”.

En este sentido, Luna ha señalado que “Pacma se presentará en solitario con un nuevo proyecto de partido ilusionante, como referente verde en nuestro país, que planteará sus propuestas municipales en base a un desarrollo sostenible de la ciudad en los diferentes ámbitos de la política municipal”.

A juicio de Luna, su partido “representa la única opción política en Córdoba respetuosa y amigable con las personas, los animales y el medio ambiente”, estando el candidato de Pacma “especialmente motivado e ilusionado por impulsar los cambios que esta ciudad necesita”.

Nacido y residente en Córdoba, Javier Luna, que ha estado vinculado al movimiento vecinal y juvenil de la ciudad, a través a la AVV Amanecer de Fátima, en el Consejo de la Juventud y en el Distrito Sur, inició en 2003 su actividad empresarial como promotor en empresas de economía social que prestan sus servicios en actividades sociales, deportivas, culturales y lúdicas. Tomó contacto en 2005 con la protectora el Arca de Noé, llegando a formar parte de su directiva, para después, en 2010, ser cofundador de la protectora Galgos del Sur, con la que sigue vinculado. Ha estado al frente de Pacma en Córdoba entre 2012 y 2021, año en el que accedió a la Presidencia nacional del partido.

