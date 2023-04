El PP de Córdoba da a conocer su candidatura con la que aspira a gobernar “sin entrar en negociaciones con otros partidos”

Un día después de completar una lista compuesta por 16 candidatos, el PP de Córdoba ha presentado públicamente este domingo a quienes esperan ocupar un asiento tras las elecciones del próximo mes de mayo. El aspirante a la reelección como alcalde, José María Bellido, ha querido con su candidatura abarcar todos los ámbitos de la sociedad para intentar captar el mayor número de votos posible y conseguir “una mayoría suficiente para aplicar” su programa “sin tener que entrar en negociaciones con otros partidos”.

La presentación oficial ha tenido lugar en la terraza del Hotel Hesperia, un acto que ha contado con la presencia del consejero de Universidades del Gobierno autonómico, José Carlos Gómez Villamandos, a quien el alcalde ha agradecido el apoyo de la Universidad de Córdoba en estos últimos cuatro años cuando ocupaba el cargo de rector.

El discurso de Bellido ha girado en torno a la idea de que su partido es la única opción para que Córdoba “siga avanzando” porque “no podemos y no debemos dar pasos atrás”. “Es el momento de consolidar un modelo de gobierno que genera oportunidades para todos y de construir una ciudad entre todos los que queremos a Córdoba”, ha dicho el alcaldable, que se ha referido a un avance de la capital en materia de “desarrollo económico, inclusión, sostenibilidad, cultura y turismo”.

En esta candidatura “de 29 hombres y mujeres más otros tres suplentes, que es un equipo pero, sobre todo, un gobierno”, el PP ha tratado de reflejar “todas las sensibilidades para afrontar retos que tiene Córdoba en los próximos cuatro años”. De nuevo, Bellido ha insistido en que, con su partido, nadie “se sentirá excluido en el gobierno local” y ha sacado pecho por algunos de los proyectos desarrollados durante este mandato, como el inicio de las obras en el campo de San Eulogio o la Base Logística del Ejército de Tierra. Esta última, ha asegurado, “es el gran reto de Córdoba para los próximos años: convertir la ciudad en referencia logística del sur de España”.

De su programa, Bellido ha anunciado que continuará en la senda de “seguir bajando impuestos”, abanderándose como la única alternativa para el avance del PP en contraposición de “gobiernos compuestos por PSOE y un sinfín de batiburrillos de partidos formados por Equo, Los Verdes, Hacemos, Ganemos... Ya sabemos lo que esto ha dado de sí en Córdoba y en toda España”.

1. José María Bellido

2. Salvador Fuentes

3. Blanca Torrent

4. Marián Aguilar

5. Miguel Ángel Torrico

6. Bernardo Jordano

7. Isabel Albás

8. Jesús Coca

9. Eva Contador

10. Lourdes Morales

11. Daniel García Ibarrola

12. Cintia Bustos

13. Miguel Ruiz Madruga

14. Narci Ruiz

15. Julián Urbano

16. Marién Pozanco

17. Vicente Martin Tamayo

18. Marina Montes

19. Juan Carlos a Cabello

20. Nany Arcas

21. Manolo García

22. Antonia Yuste

23. José Antonio Caballero

24. Rafi García Lesmes

25. Manolo Sierra

26. Marina Salamanqués

27. Antonia Luisa Sola

28. Adolfo Molina

29. José Antonio Nieto

Suplentes:

1. Ana Miranda

2. Gema Mena

3. Antonio Fernández

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!