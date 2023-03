El Pleno aprueba una subida del 2,5% del salario para concejales, altos cargos y personal eventual

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves una subida del 2,5% en el sueldo de los concejales, los altos cargos y asesores, de acuerdo al aumento contemplado por ley en relación al IPC para los trabajadores.

La subida salarial ha contado con la división de votos en los grupos municipales. La subida del sueldo a los concejales y los altos cargos ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y Cs, mientras que han votado en contra IU, Vox, Podemos y el concejal no adscrito David Dorado.

Mientras, en el caso de la subida de sueldo para el personal eventual, todos los partidos han votado a favor a excepción de Vox y David Dorado.

En la sesión plenaria, los grupos que han votado a favor han defendido este aumento -muy por debajo del IPC-, si bien los grupos de IU y Podemos no han dado su voto para esa subida en el caso de los concejales. También ha votado en contra Vox, que ha argumentado su voto en contra porque el Pleno aún no ha aprobado la subida salarial prevista para los funcionarios y ha indicado que debería aprobarse a la vez que la de los concejales, el personal directivo y el eventual.

“La prioridad no puede ser traer a este Pleno la subida salarial de los concejales”, ha dicho la portavoz de Vox, en un discruso que ha sido catalogado como “demagogia grauita y barata” por grupos como IU y PSOE, que le han echaod en cara que su partido no ha votado a favor de medidas a favor de los trabajadores como el salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones.

Desde Podemos, la portavoz Cristina Pedrajas ha mostrdo su acuerdo conla subida para el personal laboral eventual, pero en contra de la subida del sueldo a “capitulares y altos cargos, que ta tenemos unos sueldos suficientemente altos”.

El teniente de alcalde de Recurso Humanos, Bernardo Jordano, ha defendido la propuesta de esta subida y ha señalado que, en paralelo, se tramita el expediente parala subida de sueldo de los funcionarios del Ayuntamiento.

