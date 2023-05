El plan de comercio de Córdoba apuesta por crear una plataforma pública de ‘riders’

El Plan de Actuación para el desarrollo del comercio local de Córdoba propone la creación de una empresa pública propiedad del Ayuntamiento dedicada al reparto a domicilio para los comercios de la ciudad.

Se trata, en la práctica, de una plataforma de riders, semejante a las que trabajan para Glovo o Amazon, aunque centrada exclusivamente en el comercio y no en la hostelería, que acapara la mayor parte de los pedidos en este tipo de aplicaciones. La idea es crear un servicio público de reparto a domicilio para los comercios locales.

El plan ha sido elaborado por una empresa, con cargo a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. En él, se detalla que uno de los problemas más relevantes para el comercio local es la falta de inclusión de las nuevas tecnologías, dado que la pandemia ha acelerado el crecimiento de nuevas formas de consumo y de venta a través del mundo digital.

“Los comercios locales no están actualizados en estas nuevas formas de consumo como puede ser la venta online. También supone un problema para los comerciantes la nueva tendencia del sistema de reparto a domicilio, ya que sus comercios no disponen de la logística suficiente para almacenar los productos y para enviarlos a los clientes”, señala específicamente el plan, facilitado a este periódico.

Además, el plan también propone aplicar un tipo de moneda social dentro del comercio local, ecológico y mercados municipales. Se trata de una medida en colaboración con la Delegación de Servicios Sociales, con el respaldo del Ayuntamiento y otras instituciones públicas.

La propuesta, que viene a prorrogar el plan actual, se ha mostrado este martes al sector junto al resto de medidas. Los comerciantes e interesados ahora tienen un plazo para presentar sus propias propuestas. Además de la plataforma, el plan incorpora otras medidas que podrían mejorar la situación del comercio en la ciudad, donde este sector es, además, el que más empleo genera. Algunas de las medidas propuestas son:

