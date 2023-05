El paro se redujo en Córdoba capital en más de 500 personas durante el mes de abril

El paro en Córdoba capital ha experimentado una importante bajada durante el mes de abril, en el que el descenso también se ha dado a nivel provincial. En concreto, en la ciudad hay 568 parados menos en abril que en marzo de este año, según los datos difundidos por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía.

En concreto, la ciudad cerró el mes de abril con un total de 31.214 parados, según los datos oficiales. Es el segundo mejor dato de los últimos tres años, después de diciembre de 2022, aunque aún no alcanzan los mínimos de diciembre de 2019, cuando se produjo el punto más bajo del actual ciclo económico.

La capital tocó su techo en número de parados en febrero de 2013, con una insoportable cifra de 49.346 cordobeses desempleados. Desde entonces, en algo más de nueve años, hay 18.000 inscritos menos en las oficinas del paro en toda la ciudad. La cifra más baja es, precisamente, la primera que recoge este observatorio en junio del año 2005, cuando se registraron 25.216 parados. Unas 6.000 personas menos en demanda de un puesto de trabajo que actualmente.

En la ciudad, el empleo es fundamentalmente del sector servicios, la industria y la construcción, aunque también hay cordobeses empadronados en la ciudad que trabajan en el campo, aunque son los menos.

