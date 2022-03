El paro en Córdoba capital se redujo en 13 personas durante febrero

El paro en Córdoba capital sí que ha bajado, en contra de lo que ha ocurrido en la provincia, lo que indica claramente que la subida del desempleo se ha debido al final de las campañas agrícolas. En concreto, en la ciudad hay 13 parados menos en febrero que en enero de este año, según los datos difundidos por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía.

En concreto, la ciudad cerró el mes de febrero con un total de 33.742 parados, según los datos oficiales. Los datos son mejores a los anteriores al estallido de la pandemia, en febrero de 2020, pero aún no alcanzan los mínimos de diciembre de 2019, cuando se produjo el punto más bajo del actual ciclo económico.

La capital tocó su techo en número de parados en febrero de 2013, con una insoportable cifra de 49.346 cordobeses desempleados. Desde entonces, en algo más de nueve años, hay 14.000 inscritos menos en las oficinas del paro en toda la ciudad. La cifra más baja es, precisamente, la primera que recoge este observatorio en junio del año 2005, cuando se registraron 25.216 parados. Unas 8.000 personas menos en demanda de un puesto de trabajo que actualmente.

En la ciudad, el empleo es fundamentalmente del sector servicios, la industria y la construcción, aunque también hay cordobeses empadronados en la ciudad que trabajan en el campo, aunque son los menos.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha valorado este miércoles que los datos del paro de febrero son "una magnífica noticia" al bajar en la ciudad, donde hay 33.742 personas en desempleo, y en febrero de 2020, "antes de que empezara la pandemia", había 34.549, de modo que "se está mejor", aunque ha advertido de que "los momentos actuales son complejísimos".

Así lo ha expuesto el regidor en una rueda de prensa tras ser preguntado por la finalización de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, prevista para mayo y así se mantiene, según ha asegurado el primer edil, quien ha apuntado que "todavía colea el final de la pandemia y se enlaza con una situación internacional desgraciadamente muy delicada, con la invasión de Ucrania", que espera que en el Pleno lo condenen todos los grupos.

"A nadie se le escapa que eso afecta a todo, a la economía, a los procesos de obtención de materiales y recursos y a los precios", ha aclarado el alcalde, quien ha aprovechado para aseverar que "la bajada del paro en el mes de febrero es algo bastante complicado por las circunstancias de la economía local, muy vinculada al sector servicios, y la economía provincial, muy vinculada al sector agrario", pero "aún así ha bajado, siendo la primera vez que baja en los últimos diez años, quitando 2015 que hubo una ligera bajada", ha precisado.

Si bien, Bellido ha lamentado que "ahora se entra en otro escenario también complejo", remarcando que "Córdoba y Andalucía están más que preparadas para los retos que hay por delante: económicos, sociales, de promoción de ferias y haciendo los deberes terminando la infraestructura" del Centro de Convenciones.

"Pero si se cruzan circunstancias externas internacionales como una pandemia y una situación de guerra donde Europa está seriamente comprometida y que tiene una función económica, hay que concienciarse de que hay que seguir trabajando duro para que los datos no vuelvan atrás, para sortear lo que venga y cumplir los compromisos, como es la terminación del centro de ferias sin más sobresaltos, que ahora mismo no los hay", ha señalado el alcalde.

No obstante, ha insistido en que "la situación nunca se sabe si va a afectar al abastecimiento de materiales, a los precios de los materiales y de la mano de obra".

