La oposición fuerza al alcalde a retirar su propuesta de hacer un balance de gestión en el Pleno

La oposición en bloque del Ayuntamiento de Córdoba, formada por PSOE, IU, Podemos y Vox, además del concejal no adscrito David Dorado (exedil de Ciudadanos), ha provocado que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, retire del orden del día del Pleno Ordinario de este jueves su propuesta de celebrar un debate sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local.

El alcalde prevé realizar un balance de gestión en el próximo Pleno

Se trata del primer revés que recibe el Gobierno en minoría de PP y Cs en el Ayuntamiento de Córdoba desde que David Dorado anunció su renuncia a formar parte del Grupo Municipal Ciudadanos y su paso al grupo No Adscrito. Su voto, sumado a los dos ediles de Vox, y al de los concejales del resto de la oposición de izquierdas, ha evitado que el alcalde interviniera en el Pleno de este jueves para hacer un balance de su mandato.

Ha sido el propio alcalde el que ha anunciado a los periodistas que iba a retirar esta cuestión del orden del día, a pesar de que contaba con un informe del secretario del Pleno en el que indicaba que es legal su petición de comparecencia. El edil ha iniciado su intervención ante los medios recordado que el Grupo Municipal Socialista solicitó en julio su comparecencia para “explicar el estado del pacto de gobierno entre PP y Cs”, de modo que no entiende que ahora la oposición “rehuya” este debate, dad que está recogido como una función de “control y mecanismo” al Gobierno.

“No voy a caer en la trampa de que estén ahora dos meses criticando las formas”, ha señalado Bellido al anunciar que retiraba la propuesta, si bien ha apuntado que iba a trasladar a los medios el discurso que tenía preparado, y así lo ha hecho ante los periodistas en una inusual comparecencia previa al Pleno por parte del regidor cordobés.

En contra del informe del secretario del Pleno

Todos los grupos de izquierdas en el Consistorio, además de los dos ediles de Vox, habían mostrado previamente su disconformidad ante la maniobra del alcalde de convocar una intervención con duración ilimitada para hacer un balance de gestión antes de que se aborde la petición de comparecencia que se le había hecho para responder ante los hechos circunscritos al llamado 'caso Infraestructuras', dos investigaciones abiertas (una en el juzgado y otra en Fiscalía) sobre la contratación pública en el Área de Infraestructuras entre los años 2012 y 2020.

El secretario del Pleno de Córdoba, Valeriano Lavela, había emitido un informe en el que apoyaba este debate y su celebración este mismo jueves, si bien las explicaciones del informe no han convencido a la oposición. La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha señalado que dicho informe “no hay por donde cogerlo”, ya que entiende que se está tratando de “imponer un debate” que, según el reglamento, debería hacerse en el próximo Pleno o en un Pleno extraordinario, no en el que tiene lugar este jueves.

En este sentido, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha calificado la “maniobra” del equipo de Gobierno como “un uso rastrero, torticero y político”, intentando “distraer la atención” sobre la presunta “corrupción del Gobierno local” por el 'caso Infraestructuras'. Pedro García, portavoz de IU, ha criticado la “torpeza” del equipo de Gobierno, a la hora de plantear el “debate del estado de la ciudad” antes de la comparecencia por la gestión en el Área de Infraestructuras, gracias a la colaboración del “concejal número 10 del PP”, que es como ha llamado al secretario del Pleno, Valeriano Lavela.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Romero, ha asegurado que la comparecencia planteada sólo pretende “tapar” lo que se va a plantear en el debate sobre el 'caso Infraestructuras'. “El alcalde tiene miedo (...) Si él no está imputado, pues que lo cuente”, ha señalado Romero, que ha acusado al equipo de Gobierno de “utilizar a los técnicos del Ayuntamiento”.

Primera comparecencia de Dorado como concejal no adscrito

Este jueves ha comparecido en rueda de prensa por primera vez en el Ayuntamiento David Dorado como concejal no adscrito. Lo ha hecho después de que el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, le cediera unos minutos. En su intervención ha recordado los hechos que le llevaron a denunciar ante la Fiscalía los hechos del 'Caso Infraestructuras' y su posterior renuncia a la Portavocía del Grupo Ciudadanos, al tiempo que ha anunciado que iba a rechazar la propuesta del alcalde de celebrar el debate sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local, al considerar que se ha propuesto “con nocturnidad y alevosía”.

“No se puede sacar esto de la manga en un fin de semana para tratar de diluir el debate más importante, que es el de Infraestructuras”, ha especificado el concejal, que ha lamentado las “maniobras” por parte del alcalde de Córdoba y su equipo sobre el 'caso Infraestructuras' que denotan “falta de transparencia”.

“Lo que me preocupa y me decepciona es la actitud del alcalde, que hable de que tengo una vendetta personal contra él, cuando yo he pasado muy buenos momentos con José María Bellido (...) Si no tiene nada que ocultar, no tengas nada que temer”, ha afirmado el concejal no adscrito, que ha denunciado la “campaña mediática” iniciada por el PP para desacreditarlo.

Asimismo, ha anunciado que apoyará aquellas iniciativas que sean buenas para la ciudadanía “vengan de donde vengan”. “Ahora más que nunca tengo libertad política”, ha dicho Dorado, que ha remarcado que, en esta etapa que se abre hasta las próximas elecciones municipales no quiere “ni despacho ni sueldo”.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha insistido en que David Dorado debería haber abandonado el acta de concejal tras su marcha del Grupo Municipal de Ciudadanos, si bien ha indicado que espera que sus acciones como edil no adscrito sean “en beneficio de los cordobeses” y no “una vendetta personal”.