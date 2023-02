El número de viviendas vacías en Córdoba casi se duplicó en la última década

El número de viviendas vacías y sin uso en la ciudad de Córdoba casi duplica al que había hace una década, de manera que, hoy, una de cada cinco viviendas de Córdoba no tiene morador. Este último dato está dentro del plan Agenda 2030 del Ayuntamiento de Córdoba, a partir del catastro.

Así, el número total de viviendas vacías en Córdoba es de 30.620, un 20% del total. Hace una década, el número de pisos o casas vacíos era de 17.562, y apenas ocupaba el 11,5% del total, como atestiguan los datos catastrales de la época, publicados por este periódico.

En aquel momento, en los años posteriores al estallido de la crisis del ladrillo, el INE detectó que el número de viviendas vacías había crecido un 7,2% durante los años de la burbuja inmobiliaria. Este crecimiento palidece con el que ha experimentado la ciudad en la última década, en el que las casas y pisos vacíos han crecido un 74,3%.

El análisis del Ayuntamiento de Córdoba incluido en el plan Agenda 2030, además, apunta que la mayoría de las viviendas vacías están localizadas en el centro. Concretamente, una de cada cinco, un total de 5.836. Al centro le sigue Poniente Sur, que cuenta con 5.745 casas o pisos sin morador.

Además, cruzando ambas estadísticas, uno de los datos más curiosos que salen es que Córdoba ha perdido viviendas en la última década, en el parque inmobiliario ha pasado de 152.718 a 152.242. Es decir, hoy hay 476 viviendas menos en Córdoba que hace una década.

En este ámbito, el Plan Agenda 2030 se marca como objetivo la adopción de medidas para reconvertir viviendas vacías que estén en condiciones de ser destinadas al uso residencial, favorecer el alquiler y potenciar la vivienda social, promoviendo la rehabilitación y reutilización del patrimonio construido (viviendas desocupadas o secundarias), así como de medidas orientadas a corregir la infravivienda y los asentamientos irregulares.

El plan llega a incluir incluso dotación para ello, un total de 525.000 euros que irían destinados a adquirir estas viviendas o a rehabilitarlas para alquiler social. “Córdoba debe velar por la existencia de una oferta de vivienda que garantice el acceso a la misma por parte de todos los sectores de la sociedad. Este aspecto debe de ser prioritario en el modelo de ciudad y contemplarse como un objetivo de cohesión social y equidad, centrándose en los colectivos más vulnerables, en las personas mayores y en los jóvenes, e incorporando soluciones a los problemas de chabolismo, infravivienda y ”sin hogarismo“, así como a los desahucios”, señala el citado documento, que todavía ha de ser aprobado por el Pleno.

Para llevar a cabo estas medidas, el Ayuntamiento cuenta con el Registro de Demandantes de Vivienda que es el instrumento que regula la adjudicación de viviendas protegidas, tanto de iniciativa pública como privada, y que, tras el paréntesis de la pandemia, en 2022 volvió a canalizar números de solicitudes similares a los años anteriores, rondando las 5.000 inscripciones.

El análisis de las inscripciones, reflejado en el documento, muestra el predominio de las que solicitan el alquiler como régimen de acceso a la vivienda (suponen el 67,2%, de las cuales la mitad son con opción de compra). Además, el 50,1% de las inscripciones son realizadas por mujeres; prevalecen los demandantes de mediana edad (el 51,2% tiene entre 35 y 50 años), a los que siguen los jóvenes (el 28,8% tiene menos de 35 años); sobresalen las unidades familiares de un solo miembro (44,4%); mientras que el 10,7% se corresponden a unidades familiares en situación o riesgo de exclusión social y el 7,9% con familias con menores a su cargo.

