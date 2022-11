Vimcorsa detecta casi 3.400 edificios en mal estado de conservación, la mayoría en el Centro

Casi 3.400 edificios del parque inmobiliario de la ciudad de Córdoba están en mal estado de conservación, de los que 275 (el 8%) están directamente en estado ruinoso. Y más de la mitad de los inmuebles en ruinas están en el Centro, que es la zona que acapara también el mayor número de edificios en mal estado.

Son los datos que ha ofrecido el análisis que ha hecho la empresa municipal de vivienda de Córdoba (Vimcorsa) a la hora de revisar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo a desarrollar durante los próximos cinco años, y que reflejan que, aunque la zona urbanística más envejecida de Córdoba es la parte sur de la ciudad, es el Centro el que congrega la mayor cantidad de inmuebles en mal estado.

Concretamente, del total 3.382 inmuebles en mal estado de conservación, 1.153 pertenecen al distrito Centro. Es el 35% del total. Según el documento de Vimcorsa, los edificios en mal estado son sólo el 2% del parque inmobiliario de la ciudad, si bien hay 800 viviendas que requieren rehabilitación, de las que 521 (el 63%) están ubicadas en la zona Centro de Córdoba, que, en gran parte de su extensión, es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Las viviendas en mal estado de Córdoba se reparten de la siguiente manera: 2.551 presentan deficiencias y, por tanto, requieren algún tipo de reforma; 556 están en mal estado y 275 en estado ruinoso. Para estas dos tipologías sólo cabe la rehabilitación o el derrumbe. De las que peor estado presentan, más de la mitad, concretamente el 65%, un total de 180, están en la zona Centro, mientras que hay 65 edificios en ruinas en la zona de Levante y 20 en la zona Norte-Sierra.

En este ámbito, la Gerencia Municipal aún no ha aprobado definitivamente la ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (OCRER), que contempla que, antes de declarar la ruina de una edificación, el Ayuntamiento podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble y pasarle la factura al propietario. En el presente mandato, Urbanismo ha iniciado varias ejecuciones subsidiarias en casas en estado de derrumbe.

Además, Vimcorsa ha calculado que la edad media del parque de viviendas de la ciudad es de 41 años. Es decir, la edad media de los 151.919 inmuebles que hay construidos en Córdoba es del año 1981. Los datos de Vimcorsa son ligeramente mejores que los que publicó hace un año Idealista, que indicaba que Córdoba tiene el parque inmobiliario más viejo de Andalucía, con la edad media de sus edificios fijada en el año 1976. La parte más envejecida está en las zonas Sur, Sureste y Centro, mientras que las más “jóvenes” están en la zona de Poniente y en la Sierra.

