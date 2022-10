La Mesa de Veladores acuerda volver a la normativa prepandemia sobre ocupación de la vía pública

La Mesa de Veladores, en la que se integran representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, del Consejo del Movimiento Ciudadano, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, Asociación A Pata y Hostecor, ha acordado este lunes la vuelta a la normalidad prepandemia en lo referente a la ampliación de la ocupación de la vía pública por terrazas y veladores, dando por finalizado el periodo de excepcionalidad a causa del Covid.

Esta medida será de aplicación al conjunto de toda la ciudad. En paralelo a este acuerdo, se ha consensuado los criterios de ordenación conjunta para el entorno de la Plaza de las Tendillas, María la Judía, Avenida de Barcelona, Ronda de Isasa y Gran Capitán.

En esta reunión, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha informado de la publicación de la instrucción que fija, en los primeros meses del próximo año, el periodo y procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 2023. En este sentido, Fuentes ha informado de que se van a potenciar los procedimientos administrativos para la autorización de la renovación de las terrazas y veladores en las primeras semanas de 2023, a partir de las licencias concedidas en 2022.

En paralelo a estas medidas, en esta reunión de la Mesa de Veladores se ha informado del arranque de un plan de vigilancia y control, en coordinación con la Policía Local, para comprobación de la adecuación de las terrazas a las autorizaciones, haciéndose especial incidencia en las ocupaciones de mesas y barras junto a fachada, instalación de mesas mesas altas y control de los horarios de las terrazas.

De la misma manera, se está elaborando un plan de actuación para retirar el mobiliario de las terrazas, una vez finalizado el horario de instalación de la terraza. “El objetivo no es otro que garantizar y velar por la tranquila convivencia de todos. En este sentido, todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar situaciones de abuso que afectan al descanso y la tranquilidad de lo residentes”, ha indicado Fuentes que también ha informado de las medidas que se han adoptado para el restablecimiento forzoso de la legalidad en tres establecimientos de la capital cordobesa.

Igualmente, y a propuesta del presidente de la GMU, se ha acordado la inclusión en esta Mesa de Veladores, Horeca Córdoba, que se incorporará en la próxima reunión de esta Mesa de Veladores si reúne los requisitos de representación establecidos por la mesa. Finalmente, se insiste en la defensa de los espacios y recorridos peatonales para contribuir a un mejor convivencia entre todos.

