Medio centenar de familias de Las Palmeras han solicitado plaza en el único colegio del barrio

Medio centenar de familias del barrio cordobés de Las Palmeras han solicitado plaza para sus hijos hasta el momento en el Colegio Pedagogo Navarro, el único centro que estará abierto el próximo curso en este barrio, que presenta mayores índices de fracaso escolar de la Unión Europea. Es el primer curso tras decretarse el cierre de los otros dos colegios que había en Las Palmeras, el Alfonso Churruca y el Duque de Rivas.

El delegado de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, José Francisco Viso, que fue quien tomó la decisión de unificar a todos los alumnos de Las Palmeras en un mismo colegio, ha ofrecido este martes los datos provisionales de matriculación en el Pedagogo García Navarro. Concretamente, y de forma provisional -pues el proceso no ha concluido-, hay 49 solicitudes de escolarización en el centro para el curso 2024-2025, así como seis familias que están aún dudando si escolarizar a sus hijos allí.

El presente curso 2023-2024, según los datos que facilitó en su día este mismo delegado, había un total de 79 niños repartidos en los tres centros de Las Palmeras (El Colegio Duque de Rivas suma 21 matrículas, el Colegio Pedagogo García Navarro 22, y el Colegio Alfonso Churruca, el más alejado del barrio de Las Palmeras, un total de 36 matrículas). Este martes, sin embargo, Viso ha dicho que eran 67 los alumnos escolarizados, de los que uno va a pasar a educación especial.

De este modo, entiende que el proceso de matriculación está siendo un éxito, puesto que se va a superar el medio centenar de matrículas en el único colegio que abrirá el próximo curso en Las Palmeras. Además, ha recordado que el resto de familias del barrio han elegido los centros que han considerado dentro de las posibilidades que ofrece la zona.

En cualquier caso, ha defendido que la decisión de reagrupar a los niños en un único colegio -que ha sido criticada por los vecinos del barrio- es “lo que Las Palmeras necesitaba”, y ha añadido que la prueba es que el propio profesorado “lo certificó mayoritariamente”, optando por quedarse trabajando en el nuevo centro a pesar de que este mismo curso se ha producido el mayor concurso de traslados de los últimos años, al que podrían haber optado con condiciones muy ventajosas.

Por otra parte, el delegado ha ofrecido los datos provisionales de matriculación para el curso escolar 2024-2025 en Córdoba, destacando un alto nivel de satisfacción entre las familias con la asignación de plazas escolares. Este año, el 97,6% de las familias ha obtenido plaza en su primera opción, una ligera mejora en comparación con el 97,42% del año anterior.

En total, se han recibido 5.489 solicitudes de niños que ingresan en Infantil (tres años), marcando su primera entrada en el Servicio de Educación Andaluz. Esta cifra representa un leve incremento respecto a las 5.464 solicitudes del curso anterior. De estas solicitudes, 5.377 corresponden a centros de primera opción, asegurando que casi todas las familias obtuvieron una de sus dos primeras opciones de centro escolar.

La oferta de plazas para Infantil de tres años ha sido amplia, con 8.774 plazas disponibles, lo que ha dejado un total de 3.287 vacantes. Durante el sorteo realizado el 13 de mayo, se resolvieron 24 empates. Además, de los 260 centros públicos y concertados en Córdoba, 161 todavía cuentan con plazas vacantes, proporcionando opciones adicionales para aquellas familias que aún buscan matricular a sus hijos.

Viso ha recordado que estos datos son provisionales, y que la certificación de matrículas en primaria se llevará a cabo a partir del 12 de junio.

