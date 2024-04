Los vecinos de Las Palmeras critican que sólo hay 40 niños matriculados en el único colegio del barrio

La Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras ha señalado “con los datos en la mano” que el CEIP Pedagogo García Navarro, el único colegio que quedará en el barrio el curso que viene tras ordenarse el cierre del Alfonso Churruca y el Duque de Rivas, contará con poco más de 40 alumnos el curso que viene, desde Infantil de 3 años hasta 6 de Primaria, “muy lejos de lo que en Delegación tenían calculado”.

En un comunicado, el presidente de la asociación, Luis Maya, afirma que los datos confirman “lo que era un secreto a voces” en El Barrio, “aunque la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se ha empeñado en negarlo reiteradamente”: que “ningún niño o niña del CEIP Alfonso de Churruca estudiará el curso próximo en el CEIP Pedagogo García Navarro”. Es más, añade, tampoco todas las familias del CEIP Duque de Rivas irán al único colegio público que la Delegación ha considerado mantener.

“Por ello, consideramos que con esta decisión la Delegación Provincial de Educación de Córdoba y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se han pegado un tiro en el pie, máxime cuando no ha contado para ello con la opinión ni del vecindario, ni de la comunidad educativa, sino que lo único que hicieron fue trasladarnos una relación de hechos consumados: el cierre de dos colegios públicos del distrito Poniente Norte, uno de ellos el más arraigado en el barrio de Las Palmeras que las familias sentimos como nuestro, el CEIP Duque de Rivas. Por ello, y por no salirle las cuentas a la Administración educativa, solo nos queda darles un suspenso en sumar”.

A su juicio, el bajo número de matrículas pese a la fusión de los tres colegios en uno sólo se debe a que “la absoluta totalidad del alumnado del CEIP Alfonso Churruca ha optado por otras vías que las familias han considerado mejores para las expectativas de éxito de sus hijos”. “En plata, casi el 70% de las mismas ha solicitado el CEIP Mirasierra y en torno al 25% ha optado por el CEIP Miralbaida. En el caso del CEIP Duque de Rivas, casi un 40% ha realizado la solicitud en un centro escolar distinto al Pedagogo García Navarro, que era el centro al que Delegación pretendía derivar a todo el alumnado de los dos colegios cerrados”.

“¿Quiénes son ahora los responsables de este desmantelamiento de la escuela pública sin precedentes en nuestra ciudad cuando no se han obtenido los resultados esperados? ¿Por qué no contaron con nuestra opinión y nuestras propuestas a pesar de que desde el minuto 1 no posicionamos en contra de los cierres? ¿Dónde irán los recursos educativos que prometieron para un colegio que iba a tener una línea completa y mayor diversidad de alumnado? Al final, se ha creado el guetto dentro del guetto”, critican desde la asociación, que lamentan que

“las soluciones que ha planteado la Administración en nuestro barrio y en nuestro distrito a nivel educativo han llegado tarde y mal”.

Por ello, recuerdan a la Junta que tienen “propuestas concretas que están recogidas en nuestro Plan Integral y venimos trabajando en red con diversas entidades sociales y educativas e incluso con la UCO y la Universidad Loyola para seguir construyendo alternativas y oportunidades”. “Queremos poner encima de la mesa que, con los datos de fracaso escolar que existen en nuestro barrio, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Córdoba tienen que acelerar las medidas en relación a la puesta en marcha de recursos formativos como la Formación Profesional Básica (FPB), con los que aún no contamos en el distrito”, apuntan.

En este ámbito, recuerdan que la propuesta de convertir el CEIP Alfonso Churruca en un IESO con este tipo de formación, sería un proyecto “a varios años vista”, lo que supone “varias promociones de jóvenes perdidas”. “No podemos permitirnos seguir esperando, pues nos va la vida en ello. ¿Por qué esperar a ofertar esa formación en un IES por hacer cuando tenemos bien cerquita el IES Casiana Muñoz Tuñón a pleno rendimiento y con la opción de ofertar ese tipo de formación desde el año que viene? ¿Qué pasará si cuando pasen unos años no hay niños para llenar ese prometido IESO? ¿Acabarán cerrando en un tiempo también el colegio Pedagogo García Navarro dejándonos sin ninguno en el barrio con la excusa de que no hay matriculas?”, se cuestiona Maya.