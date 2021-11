Las jornadas 'On industry' apuestan por el desarrollo de la industria 4.0 en Córdoba

Este miércoles, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asistido a la presentación de las jornadas On industry que tendrán lugar el 15 y 16 de diciembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Se trata de un envento que se realiza en colaboración con Fundecor y la Universidad de Córdoba siendo así, según ha expresado el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, "un clarísimo ejemplo de la colaboración público privada".

La delegada de Reactivación Económica e Innovación, Blanca Torrent, ha explicado que los tres objetivos de estas jornadas son "el posicionamiento de Córdoba como referente nacional en la industria 4.0; contribuir a la actualización en las competencias de las empresas tradicionales" de la ciudad y, por último, "el impulso a la formación y creación de empleo de alta cualificación en las nuevas tecnologías de gran demanda".

Según ha detallado el gerente de Fundecor, Rafael Linares, "participarán en torno a 500 personas" y ya se han inscrito "unas 200". Además, constará de "una zona de simulación de lo que ocurre en la industria", también un espacio donde los patrocinadores mostrarán las principales tecnologías con las que cuentan y "espacios be to be donde habrá una relación entre empresas e industrias" que generará proyectos entre estas.

Por su parte, Francisco Adame, CEO de Deuser, ha explicado los temas que se tratarán en las jornadas, como el proyecto de Smart City de Córdoba o la industria puntera. Además, ha señalado que se hablará de robótica "para poder afrontar estos cambios económicos" tras la pandemia. Y, ha destacado que se tratará "la calidad del empleo, cómo vamos a transformar el modelo actual de empleo".

Linares, además, ha asegurado que en Córdoba existe " un número de empresas muy importante que están automatizando las grandes industrias de España". Por ello, ha considerado que realizarlo en la ciudad "es un oportunidad para los cordobeses, la universidad, las empresas, la creación y generación de empleo". Además, ha indicado que ha sido un trabajo de más de 6 meses para "posicionarla como una jornada atractiva para la industria y la automatización".

Asimismo, ha destacado que algunas de las mayores empresas que están trabajando en este terreno "sean partners de nuestra jornada", algunos de ellos, según ha explicado Linares son Siemens o Parasonic.

El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado que la primera edición de On industry en 2019 que "se vio alterada" por la pandemia, pero que sigue teniendo el mismo objetivo: "generar riqueza y unas mejores condiciones". Ha resaltado, la apuesta de la Universidad por el sector destacando el primer máster dual en Andalucía que la UCO puso en marcha "junto con el sector productivo" y que "está teniendo un gran demanda" y generando "una gran empleabilidad".

Asimismo, ha señalado el potencial tecnológico que Córdoba tiene en la industria 4.0, a pesar de que se piensa que los sectores de la ciudad son "solo la agricultura, el turismo o el patrimonio". En este sentido, ha resaltado que la instalación de la Base Logística "va a suponer un aliciente para que la industria que tenemos en Córdoba pueda crecer" así como "atraer a otras industrias".

Por último, el alcalde de Córdoba ha expresado que estamos ante "un desarrollo exitoso del convenio de colaboración" y "ante una transición hacia un modelo productivo" donde no solo se mantengan "los sectores importantes y tradicionales" sino que se incorporen "nuevos agentes al modelo productivo".