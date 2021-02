Jaén vive su decepción al perder la base logística del Ejército como Córdoba el 2016

Poco después de las elecciones municipales del 2011, la ciudad de Córdoba recibió un jarro de agua fría en forma de decisión estatal. Córdoba no iba a ser la sede de la Capitalidad Cultural del 2016 por la que tantos años peleó. Un jurado designado por el Ministerio de Cultura optó por Donostia. La decepción se transformó pronto en rabia política y acusaciones. El asunto hasta acabó en los tribunales, cuando el despacho de abogados de Mariano Aguayo decidió impugnar la decisión. Todo está magistralmente narrado en el libro que editó Almuzara escrito por Elena Medel y Marta Jiménez, Córdoba 2016. Viaje a ninguna parte.

Almuzara vuelve a promocionar su libro sobre el fracaso de 2016

Ahora, Jaén vive una decepción similar. Y sus argumentos son parecidos. "Decisión política" es algo que se dijo en 2011 en Córdoba y que se repite ahora en Jaén. En 2011 se acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya en sus últimos meses, de favorecer a San Sebastián para hacer un guiño al proceso de paz vasco. ETA acababa de anunciar el fin de la violencia. Jaén acusa directamente a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de favorecer a su tierra, a Córdoba, en una decisión que ha tomado el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles.

Este viernes, el alcalde de Jaén, Julio Millán, arropado de la mayoría del equipo de Gobierno, ha comparecido en el Salón de Plenos del Palacio Municipal para expresar "su enfado, indignación y enojo" por la decisión del Ministerio de Defensa de elegir a la vecina ciudad de Córdoba como ubicación para el desarrollo del proyecto de Concentración de Órganos Logísticos del Ejército, el conocido como Plan Colce que trae aparejado una inversión que ronda los 400 millones de euros y la generación de 1.600 puestos de trabajo directos, en su mayoría personal civil.

De la "decepción" inicial, ha dejado claro, se ha pasado a un profundo malestar por "el desprecio a la gran propuesta" que supone la de la capital jiennense, forjada desde hace más de un año. "Hemos realizado un gran trabajo, en ocasiones con discreción, pero es el momento de que la ciudadanía sepa que las aspiraciones no eran infundadas. Hasta hace dos días, y así consta en los informes del propio Ministerio de Defensa, Jaén era la mejor valorada", ha dejado claro el regidor.

Ante estos hechos, el alcalde ha exigido una rectificación al Gobierno de España, interpelando directamente el presidente Pedro Sánchez, al que se se ha dirigido por carta. El alcalde de Jaén comparte partido, el PSOE, con el presidente del Gobierno y con la vicepresidenta Carmen Calvo. "Nosotros hemos cumplido, hemos sido rigurosos, hemos sido leales y, por lo tanto, esperamos que el Gobierno de España sea igual de leal y responsable", ha asegurado.

"Recibí una llamada de la secretaria de Estado de Defensa el 24 de diciembre del año pasado. Ese día de Nochebuena me trasladaron que si hacía un propuesta que conllevara la financiación de la base, finalmente, se ejecutaría en la ciudad de Jaén", ha desvelado Millán. A esta conversación siguió otra telemática, el 28 de diciembre, en la que participaron la Junta, la Diputación y la Universidad de Jaén que sirvió, ha explicado, para cerrar algunos detalles de la candidatura que, finalmente, se presentó ante el Ministerio de Defensa, ya en un encuentro presencial, el pasado 15 de enero, en la capital de España, ha asegurado.

Allí acudieron, además del alcalde y la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, María Cantos; el consejero de Economía, Juan Bravo; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el rector de la UJA, Juan Gómez. "Allí explicamos que ya habíamos adquirido el suelo y que ofrecíamos la base, llave en mano", ha insistido. "No había nada más que aportar y Jaén ha cumplido con creces", ha dejado claro. "No queremos pensar que la decisión se haya visto afectada por una decisión de una vicepresidenta del Gobierno, sin valorar otros criterios, que hayan movido la ubicación en el último momento", ha planteado Millán, en alusión a las declaraciones de la cordobesa Carmen Calvo, número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al frente de la Vicepresidencia Primera y las carteras de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

"De ser así, sería un insulto y una falta de respeto que no podemos aceptar ni en la capital ni en el resto de la provincia. La vicepresidenta es de España, de todos los españoles, de Jaén, no solo de Córdoba. Sería un mal mensaje pensar que todos tenemos que tener una vicepresidenta en el Gobierno para albergar una infraestructura de este tipo", ha remarcado. Millán, como alcalde, ha reclamado, por lo tanto, "que se corrija esta decisión errónea, que se paralice la decisión y que se paralice el expediente". "Queremos conocer con luz y taquígrafos la propuesta de Córdoba y los informes del Ministerio de Defensa", ha dejado claro el regidor que ha instado a diputados y senadores por la provincia de Jaén que hagan lo propio en las cámaras alta y baja. "Esto no puede quedar aquí", ha zanjado.