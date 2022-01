IU pide al alcalde “depurar responsabilidades” por la situación del contrato del Alcázar

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido este viernes al alcalde, José María Bellido, que depure responsabilidades y tome decisiones sobre el contrato del espectáculo de luz y sonido y la gestión del Alcázar de los Reyes Cristianos, contrato que está cerca de naufragar al considerarse "inviables" las dos únicas ofertas aspirantes.

El portavoz de IU, Pedro García, ha reclamado al alcalde "una reflexión profunda" sobre el estado de este pliego, que "tome hoy medidas en la Delegación de Turismo y el Imtur" y que "depure responsabilidades". García ha apuntado a que, tras este pliego del contrato "hay tantos directivos, tantos altos cargos, dedicados a esto, para que llegue a este punto y dos años y medio después no haya espectáculo en el Alcázar".

El informe firmado por el director general de Turismo en este proceso señala que las dos empresas que quedan en licitación han presentado una oferta "desproporcionada" y considerada "temeraria" según la normativa. Una ha propuesto un canon anual a pagar al Ayuntamiento demasiado bajo -4.000 euros- y otra, demasiado alto -90.000 euros-, ha apuntado García.

"Si se adjudica el contrato, veremos cómo acaba. ¿Qué técnico de este Ayuntamiento va a adjudicar el contrato a una oferta hiperbaja o hiper alta. Los números no cuadran", a juicio de IU. "El alcalde tendrá que ver a qué se dedica el dinero público de esta ciudad", ha dicho en relación a los cargos de Turismo que tienen entre manos el proceso de este contrato. Y, además, García ha apuntado que en este tiempo sin el espectáculo de luz y sonido del Alcázar, en "uno de los grandes recursos turísticos de la ciudad, este tiempo el Ayuntamiento habría podido estar ingresando dinero".

Pedro García ha recordado que IU viene "advirtiendo desde hace mucho tiempo que "este expediente de contratación del Alcázar es un despropósito, está mal confeccionado, mal hecho y tiene irregularidades. Se decidió tirar para adelante y al final el resultado es el que es: un expediente en la que se quedan solo dos empresas, con una oferta hiperbaja y una hiperalta. Una empresa que quiere que por 4.000 euros al año se le privatice el Alcázar durante 15 años, un absoluto regalo que creo roza cualquier tipo de ética y moral. Y la otra empresa, por un canon de 90.000 euros. Es que no cuadran los números. ¿Cómo se va a justificar eso?", ha dicho.

"En este expediente no cuadra nada desde el prinicipio. No sé lo que se estaba buscando aquí. Pero la conclusión es que dos años y medio después de que este gobierno tomara la decisión de privatizar la gestión del Alcázar no hay espectáculo nocturno. No hay nada. Es un desastre de gestión. No tenemos nada. Y no creo que haya un técnico en esta casa que sea capaz de atender a la baja ni a la alta las ofertas" presentadas al contrato.

"Llevamos advirtiendo un año que esto es un despropósito. Lo hemos llevado a órganos que los fiscalicen, que no quieren saber nada y dijeron que decidiera la Junta de Gobierno Local. Y decidieron tirar hacia adelante. Me preocupa que nadie en este Ayuntamiento sea responsable de nada. Y me sorprende el silencio de todo el mundo. Nadie protesta por que esté el espectáculo cerrado. Esto me huele a que tiene un penúltimo capítulo esperpéntico", ha concluido.