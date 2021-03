IU y Podemos se muestran "muy preocupados por la deriva" del Ayuntamiento en materia de personal

Los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba se han mostrado este viernes "muy preocupados por la deriva" que toma el Consistorio en materia de personal, dado que, "según ha denunciado el sindicato CCOO, se ha producido una cesión ilegal de trabajadores de Infraestructuras a Sadeco".

Según han explicado ambos grupos en una nota, "se trata de la última maniobra llevada a cabo por Dorado, que habría enviado a trabajadores del Plan Aire y adscritos a la Delegación de Infraestructuras a realizar labores de desinfección, a través de la empresa pública Sadeco".

"No se trata de que estas personas no contribuyan de una forma u otra con la ciudad y con el bienestar de la ciudadanía", han apuntado, para recordar a David Dorado (Cs) que "esto no es su chiringuito, sino una administración pública que se rige por una legislación y una normativa que todos debemos cumplir".

Además, han señalado que "con esta decisión de utilizar a ese personal de Infraestructuras para trabajos estructurales de Sadeco están eliminando la posibilidad de crear esos puestos de trabajo en la empresa pública de Saneamientos", por lo que "vuelven a parchear en vez de buscar soluciones", han reprochado.

En opinión de IU y Podemos, "no es momento de mover fichas de un lado al otro, algo que no se puede hacer, sino que es momento de poner a trabajar a esas personas del Plan Aire en las delegaciones, pero también de poner en marcha planes de empleo municipales con los que abordar trabajos estructurales, como puede ser la limpieza de las calles".

Asimismo, han dicho que "han advertido a Dorado, pero se empeña en no atender dichas recomendaciones, cuyo único objetivo es hacer un buen uso de los recursos que en este caso dispone la Junta de Andalucía".

Sobre las ayudas, desde IU y Podemos han recordado a Dorado que "no se pueden acceder a esos planes de empleo desde la empresas públicas, ya que deben hacerlo desde las delegaciones, y que tampoco se pueden usar para trabajos estructurales, como en este caso es la limpieza de calles".

De este modo, desde ambos grupos han lamentado que se trata de "un episodio más de la forma de gobernar que tiene Ciudadanos, que no aprenden o no quieren aprender que esto es una institución pública".

Por tanto, han insistido al alcalde, José María Bellido (PP), que "tome cartas en el asunto y ponga orden" en su equipo de gobierno, porque "Córdoba no merece tantos públicos que no velen por la legalidad y por el buen uso del dinero público".