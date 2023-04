IU dice que el alcalde “mantiene la impunidad” al fichar a “personas que pagan comidas a sus amiguetes con dinero de la ciudadanía”

El grupo municipal y la dirección local de IU consideran que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), pretende “seguir manteniendo la impunidad y la falta de ética en el Ayuntamiento”, al señalar que “ha incorporado a su candidatura personas, de manera oficial y no oficial, que según parece pagan comidas a sus amiguetes con dinero de la ciudadanía”.

Desde IU lamentan que “ayer (por este jueves) se volviera a destapar un hecho muy grave” y es que varios concejales de Ciudadanos, entre ellos la exportavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, que ha dejado el Ayuntamiento para incorporarse a la candidatura de Bellido para las municipales, escribían en su grupo de WhatsApp “que uno de ellos iba a comer con sus amigos y que la factura la pasaría al dinero del grupo municipal”. A ello contestaban: “Hoy por ti, mañana por mí”.

IU alude a que, este jueves, el concejal no adscrito, David Dorado, que perteneció a Ciudadanos, hizo pública una conversación del 22 de agosto de 2022 del grupo denominado The Córdoba's Five con varios emoticonos de naranjas -en alusión a los cinco concejales de Ciudadanos que obtuvieron acta de concejal en las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Córdoba-. Él mismo formaba parte de dicho chat. En la conversación, el ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno, dice: “Hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga”. A ello, le contesta en primer lugar el también teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez: “No hay problema. Ya sabes el dicho: Hoy por ti y mañana por mí”, con emoticonos de risas. Y también contesta la entonces primera teniente de alcalde y portavoz del grupo, Isabel Albás: “Ea. Ídem”. Finaliza la conversación hecha pública quien la empezó, Manuel Torrejimeno, contestando con una imagen de una niña dando besos.

Desde Izquierda Unida creen que “este es un fiel reflejo de lo ocurrido en este mandato”, en el que “las irregularidades han campado a sus anchas” por el Ayuntamiento y el alcalde “ha mirado para otro lado”, no saben si “porque era más importante mantener el gobierno o porque de alguna manera aceptaba que se cometieran”.

IU ha avanzado que van a pedir toda la documentación referente a esa factura puesto que “estamos hablando de dinero público, del que pagan todos los cordobeses y cordobesas con sus impuestos”. De confirmarse este hecho, añaden desde IU, el alcalde deberá dar explicaciones sobre ello, como también sobre la incorporación de la señora Albás a su candidatura, “aún sabiendo que ha formado parte de esta irregularidad y falta de ética”.