IU denuncia la falta de transparencia del Gobierno Municipal, que elude "sistemáticamente" aportar documentación

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha mostrado este viernes su preocupación ante la "alarmante falta de transparencia" de la que, a su juicio, hace gala el equipo de Gobierno municipal de PP y Cs, que "sistemáticamente" eluden responder a las solicitudes de información.

En conferencia de prensa, los concejales Pedro García y Amparo Pernichi han apuntado que, desde IU llevan "todo el mandato pidiendo informes y documentación y no hay manera ni humana ni animal de que nos lo den". García ha detallado que esto es un modus operandi que se da en todas las delegaciones, desde Turismo, a Urbanismo o Infraestructuras, si bien ha apuntado a algunas, como es la de Turismo, donde la falta de información es "preocupante".

En este ámbito, ha puesto como ejemplo la solicitud de información sobre el evento Kitchen, celebrado en Fitur en mayo, y que, todavía hoy, no se ha aportado. "No tenemos nada, dese mayo, y allí hay cinco altos cargos, cinco directivos es lo que tiene Turismo", ha criticado García, que ha lamentado que, en otras áreas, contestan a las reclamaciones con “una caradura que es prácticamente insultante” en una administración, algo "que nunca se había visto y que no se puede seguir consintiendo".

Por su parte, Amparo Pernichi ha calculado que el equipo de Gobierno ha contestado "a un 10% de las preguntas plenarias y de las comisiones de pleno, pese a ser un garantía constitucional y de derechos fundamentales", mientras que, en el mejor de los casos, han conseguido "un 75% de todos los expedientes solicitados".

En este ámbito, consideran que esto constituye una obstrucción a su labor en la oposición que, a su juicio, podrían incluso llevar a un contencioso que, de momento, no van a iniciar por su interés en mantener una labor de control y oposición constructiva. "Nos tratan con una impunidad que roza el reírse de nosotros", ha lamentado Pernichi.

García, por su parte, ha aprovechado lo ocurrido con el desfile de Palomo Spain para definir al gobierno de PP y Cs: "Es un equipo de gobierno más cercano una chirigota del Selu que a una gran ciudad", ha dicho.