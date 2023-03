El impuesto que pagará la Iglesia, uno de los más bonificados en Córdoba

Este miércoles, el Gobierno y la Conferencia Episcopal anunciaron a través de un comunicado conjunto que la Iglesia se comprometía a pagar dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta: las llamadas Contribuciones Especiales y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Ejecutivo calculaba que los ayuntamientos podrían llegar a percibir unos 16 millones de euros por estas tasas que hasta ahora no pagaba la Iglesia.

Pero en el caso de Córdoba, la Iglesia apenas notará el cambio impositivo. En el caso del ICIO, Córdoba dispone de uno de los impuestos más bonificados de España, no solo para la Iglesia (que hasta ahora no lo pagaba), sino para diferentes entidades.

El ICIO es un impuesto a la construcción de cualquier obra que se haga en un solar o en un edificio, y para la que haga falta licencia municipal. En Córdoba el gravamen está en el 3,37%, según las últimas ordenanzas fiscales aprobadas y en vigor para este ejercicio. Es decir, de cada 100 euros de coste de construcción, el particular que emprende la obra tiene que pagar al Ayuntamiento 3,37 euros. En el caso de una obra de 100.000 euros el coste es de 3.370 euros que tiene que asumir el propietario.

No obstante, el ICIO en Córdoba disfruta de grandes exenciones para este impuesto. Por ejemplo, está bonificado al 95% las “construcciones, instalaciones y obras declaradas de especial interés o utilidad municipal, en las que concurran circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo”, en las que los dueños de los terrenos sean “fundaciones” o “asociaciones particulares de carácter sociocultural” y “sin fines lucrativos”. La Iglesia dispone de varias fundaciones sin ánimo de lucro, con las que podría acogerse a estas exenciones. Eso sí, sería para construcciones en solares de equipamientos. Y es aquí donde se construyen las nuevas iglesias (o sobre las antiguas), hospitales, residencias o colegios, que son buena parte de las obras que puede emprender la Diócesis en Córdoba. Y que de hecho emprende.

También hay una bonificación del 50% de este impuesto a las constructoras que levanten viviendas de protección oficial. La Iglesia en Córdoba dispone de una fundación, llamada Vimpyca, que funciona como su gran constructora. Fundada en los años sesenta del siglo XX como una entidad de construcción de viviendas para las personas con escasos recursos de Córdoba, actualmente opera en varias provincias y también se ha encargado de la construcción, y posterior donación a la Iglesia, de centros parroquiales. En su caso ya se beneficia, de hecho, de este tipo de exención al 50% en Córdoba en el ICIO.

También hay bonificaciones según el número de trabajadores desempleados que la entidad o empresa decida contratar para ejecutar una obra. Así, si se saca de la lista del paro a entre una y cinco personas la bonificación es del 20%, si es de entre 6 a 10 la bonificación es del 40%, si es de entre 11 y 20 la bonificación se va al 60%, pero si se contrata a más de 21 desempleados se va ya al 95%.

Por otra parte, la Iglesia también se ha comprometido a pagar en Córdoba las Contribuciones Especiales. En el caso de la ciudad se refiere a los servicios que pueda recibir por parte de los bomberos. Es decir, en los casos en los que se requiera su asistencia y se considere que hay que abonar una tasa, la Iglesia debería pagar el coste del servicio desplazado. Hasta ahora tenía bonificado este pago, que es circunstancial.

