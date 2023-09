El histórico bar Millán dice adiós al local donde se convirtió en uno de los más emblemáticos de Córdoba

El bar Casa Millán se traslada. Sus propietarios dicen adiós al local donde creció y se desarrolló hasta convertirse en uno de los más emblemáticos de Córdoba durante 89 años. Así lo han comunicado sus propietarios a través de las redes sociales del establecimiento, comunicando además que el bar continuará en un edificio de la zona.

“Durante casi nueve décadas, el bar Casa Millán ha sido más que un lugar de encuentro; ha sido un hogar para muchas generaciones de amigos, familias y amantes de la buena comida y la compañía agradable. Hemos compartido celebraciones, momentos de tristeza y risas interminables con todos ustedes, y estas memorias perdurarán en nuestros corazones para siempre”, han recordado los dueños.

Pero el cierre del bar no ha sido una decisión fácil y obedece a una gran “inyección económica” que los empresarios debían de hacer para su propia supervivencia en el local en donde lo hacía desde mayo de 1934. Sin embargo, han dado por terminado “este capítulo” de su historia. En el comunicado, han agradecido el apoyo y el trato recibido por la propiedad del inmueble, Rufino Fernández, su familia y sus clientes.

Lejos de querer vivir esta última experiencia con desánimo, los propietarios del bar harán una despedida especial el próximo sábado y, a su vez, darán la bienvenida al nuevo local. Donde mantendrán su histórico lema desde los años de la II República, servir “la cerveza más fría de Córdoba”.

