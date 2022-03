¡Habemus Feria! Arranca el montaje de la portada en El Arenal

Faltan 72 días para la Feria de Córdoba 2022 pero, para la ciudad, el contador se acaba de poner en marcha con el arranque, este mismo jueves, del montaje de la portada de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Si has pasado por allí y te has puesto nervioso es normal. Hace dos años que Córdoba no celebra su semana grande (no pudo hacerse ni en 2020 ni en 2021) por la pandemia, y, por el momento, todo apunta, empezando por la portada, a que en 2022 sí que podrá haber Feria en El Arenal.

Al menos eso es lo que demuestran los trabajos que han iniciado este jueves los operarios de Iluminaciones Ximénez, empresa responsable del montaje de la portada. Este año, la Feria arrancará el próximo 21 de mayo e inundará el Arenal de fiesta y diversión hasta el día 28.

Administrativamente, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este lunes las bases para las casetas de la Feria de Mayo 2022, que contarán con cláusulas Covid para adaptar los recintos a la normativa sanitaria que establezcan las autoridades competentes en la época de celebración de la feria.

Urbanísticamente, el Ayuntamiento también ha iniciado las obras de mejora del recinto de El Arenal, que prevé que culminen a finales de marzo, y que consisten en la implantación de un ámbito de espacio libre, en la calle El Potro, entre la calle de El Infierno y calle de Enmedio.

Pero nada da más pistas de que este año hay Feria de Mayo, que esa portada que se ha empezado a montar, dos meses y medio antes de que llegue el gran día.