El Ejército baraja construir el grueso de la obra de la Base Logística entre 2025 y 2028

Este martes, la ciudad de Córdoba se ha trasladado a Madrid, a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En un acto organizado por CECO, que ha estrenado de esta forma la Oficina del Inversor de Córdoba, la patronal ha acogido una intensa jornada de trabajo sobre el que será el gran proyecto que convertirá, a su juicio, al municipio en “una ciudad para invertir”: la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra.

Los militares, representados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea, y los tenientes generales Fernando García y García de las Hijas, y Luis Cebrián, responsables del que va a ser un “proyecto tractor” para Córdoba, sus inversores, sus empresarios y sus trabajadores, la Base Logística. Cebrián fue quién trató de arrojar luz sobre la gran pregunta: los plazos o, al menos, las previsiones de un proyecto que ya es muy conocido en la ciudad.

Así, Cebrián sostuvo que el plan de Defensa está perfectamente diseñado pero que en estos momentos depende de la culminación de dos hitos: que la Junta y el Ayuntamiento firmen los convenios económicos de financiación, y que el Ejército pueda disponer lo antes posible de la titularidad del suelo. Sin dinero y sin suelo, Defensa no puede iniciar unos trabajos que a día de hoy espera concluir en el año 2028, según adelantó Cebrián.

El presupuesto para construir la base es de 350 millones de euros. De ese grueso, 273 millones irá a las infraestructuras y el resto a tecnología. De ese dinero, el Ayuntamiento de Córdoba pondrá 25 millones, 100 serán financiados por la Junta de Andalucía y 150 por el Ministerio de Defensa. A día de hoy, el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba “solo está pendiente de firma”, algo que se aspira a septiembre. El acuerdo con la Junta, algo más retrasado, en “borrador” y pendiente de visto bueno. Mientras, se está “finalizando” el “proyecto de reparcelación” del polígono industrial de La Rinconada donde se formarlizará el derecho de superficie a favor de Defensa. Esos suelos son ahora del Ayuntamiento y de la Junta.

“Esperamos que los acuerdos estén finalizados y listos para firma a finales de septiembre o principios de octubre”, dijo el teniente coronel, lo que “nos dará la bandera de salida para proceder a la contratación”. Defensa ya ha concluido los estudios geotécnicos previos. Eso ha favorecido que los proyectos de obra para los primeros trabajos ya estén iniciados. Son tres contratos que “esperamos comenzar en noviembre”, aseguró el teniente general: el cerramiento perimetral de la parcela, la urbanización y la redacción del proyecto.

Sobre el cerramiento, el coste será de cuatro millones de euros. El plazo de obra previsto es de seis meses. La contratación se iniciará en noviembre, pero no se adjudicará hasta junio. Es decir, los trabajos comenzarían en julio y no acabarían antes de diciembre de 2023. El de la urbanización tendrá un coste de 19 millones de euros y un plazo de 18 meses. Por tanto, se se inicia en el próximo verano no estará acabado hasta diciembre del año 2024. Y el tercero es la redacción de la obra de la base en sí, con un plazo de 14 meses que estaría acabado en octubre de 2024 “si se mantienen los plazos a día de hoy”, sostuvo Carrión.

De esta manera, el grueso de la obra, la construcción de la propia obra, no arrancará antes de 2025. El objetivo es que en el año 2028 estén concluidos los trabajos y que poco a poco se vayan poniendo en marcha, para que en 2035 la Base Logística de Córdoba esté a pleno rendimiento.

Pero a día de hoy hay un gran problema: la inflación y la revisión de precios de la construcción. El Ejército tiene el presupuesto que tiene. Si Defensa no lo aumenta, habrá que reducir el proyecto de la obra, sostuvo el militar, que no obstante confía en que el coste se incremente. En la última cumbre de la OTAN el Gobierno se comprometió a incrementar el gasto en Defensa en España hasta el 2% del PIB.

Una base que nació en la CEOE

La elección de la patronal para estas jornadas no ha sido casual. El Ejército de Tierra ha agradecido a la CEOE que fuese la patronal la que presentó la Base Logística al Gobierno como una de las iniciativas del plan España Puede, regado con fondos europeos, como reconoció Antonio Garamendi, su presidente, y también su secretario general, José Alberto González-Ruiz Martínez. “Hicimos múltiples gestiones ante varios ministerios y se sucedieron acontecimientos”, recordó.

Por su parte, el JEME del Ejército de Tierra Amador Enseñat y Berea recordó que la Base Logística era “la carta a los Reyes Magos” que “siempre pedíamos al Gobierno” hasta que “llegó la CEOE”. “Ahora, vamos a convertir una necesidad en una oportunidad”, sostuvo, y adelantó que la Base Logística “no es un proyecto de infraestructuras sino de tecnología”.

Así, defendió que se va a instalar en un “territorio idóneo”, la “unión de todas las administraciones” y que será “un proyecto tractor” para Córdoba. Además, incidió en la ubicación en Córdoba de la Brigada Guzmán el Bueno, con 3.000 militares que son “los primeros empleos de tropa”. Ahora, “la base logística demandará los empleos superiores de las escalas y un personal más veterano. Nos aseguramos la cantera militar de la base logística”, expuso.

Por otra parte, también ha precisado que en El Higuerón, en las actuales instalaciones militares, se van a comenzar los ensayos de la futura base logística. “Será usado como embrión y laboratorio de la base logística. Vamos a poder experimentar los procesos de esa base logística y desarrollar la tecnología que luego aplicaremos”, expresó.