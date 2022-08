El Defensor del Pueblo media entre los vecinos y el Ayuntamiento por la construcción de un ecopunto

El Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) medió entre los vecinos de un bloque de La Ribera y el Ayuntamiento de Córdoba tras la decisión municipal de construir un Ecopunto en el local de planta baja de su edificio. Fue con el Ecopunto de La Ribera, y la mediación terminó satisfactoriamente para todas las partes.

La historia la recoge el Defensor del Pueblo Andaluz en su memoria anual, y es un ejemplo de comunicación entre el Ayuntamiento y vecinos. La instalación era una larga reivindicación de los hosteleros de esa zona del Casco Histórico y de los vecinos de la Ribera, aunque, en el momento en que se decidió su ubicación en el local de la plaza Noques, los habitantes del bloque comenzaron a mostrar su oposición a la decisión municipal.

De este modo, los vecinos acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de que éste atendiera sus inquietudes y mediara con el Ayuntamiento para tratar de consensuar los mutuos intereses.

Según explica el DPA, las principales preocupaciones vecinales se centraban en aspectos sanitarios y de insonorización, haciendo hincapié en el tratamiento de factores como la humedad y la temperatura para que no se produjera fermentación y prevenir los olores. Respecto a la seguridad y el acceso a personas pretendían que fueran restringidos y con cámaras que controlen el sistema de acceso y la identificación de las personas que pretendían acumular basuras fuera.

Así, con la celebración de la mediación entre las dos partes, se alcanzaron los compromisos que dieron luz verde a la apertura del Ecopunto. Entre otros, se acordó que los vecinos decidirían los horarios de depósito y recogida de basuras y que el Ayuntamiento asumiría la limpieza diaria de la instalación.

El Ecopunto abrió finalmente en noviembre de 2021, inicialmente con uso exclusivo para los vecinos de La Ribera, que podían acceder con tarjetas. Según explicó en su día el entones presidente de Sadeco, David Dorado, el Ecopunto afectaba a 137 vecinos.

