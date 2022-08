Dani Fernández: “La gente sabe si haces música para ganar dinero y fama o si te sale de dentro”

El cantante y compositor Dani Fernández llega este viernes a Córdoba con Live the Roof para presentar su último disco, Entre las dudas y el azar. El hotel Ayre acogerá un íntimo concierto donde el artista hará un parón entre los numerosos festivales -en los que ha reunido a miles de personas- para cantar ante tan solo 100 personas. Este jueves ha contado a Cordópolis cómo ha sido su carrera, cómo ha conseguido hacer feliz a ese Dani Fernández que siendo un niño ya soñaba con dedicarse a la música.

PREGUNTA Vuelves a Córdoba, donde tienes raíces, y lo haces tres años después de estar presentando tu primer disco, Incendios. ¿Cómo te sientes?

RESPUESTA Sí, mi padre es cordobés y mi abuelo era cordobés y volver a Córdoba me lleva a acordarme de cómo era la vida antes de la pandemia, porque la gira con la que estuvimos ahí fue justo antes y fue un concierto muy especial para mi. Ahora volver es reencontrarme con mi gente de allí y con muchas personas que me han esperado mucho tiempo y me han pedido que volviese antes, así que estoy muy ilusionado y con muchas ganas.

P. ¿Qué va a poder ver la gente en el concierto de este viernes?

R. Pues sobre todo lo bonito del Live the Roof que lo hice hace años es que es en un sitio especial, no es un sitio al uso, es una azotea donde el ambiente es mágico. No son mucha gente, y vienen a escuchar a contagiarse de unas sensaciones, de un mensaje . Y sé que con el público de Córdoba que viene que sabe apreciar la música en directo, que se emociona y que le gusta la música, va a ser un concierto muy especial.

P. Como has dicho, viniste con Incendios y ahora llegas con Entre las dudas y el azar ¿Qué diferencias puede encontrar el público con el artista que presentaba aquel primer disco y el de ahora?

R. Sobre todo una evolución natural de un artista que lleva más conciertos. Cuando llegamos allí estábamos empezando a formarnos como banda, ahora somos una banda más completa y a la hora de movernos también se nota. Hemos mejorado muchísimo como músicos y las canciones acompañan a que sea mucho mejor. Al tener más también podemos elegir, por ejemplo, este concierto va a ser muy especial, porque va a ser acústico y Live the Roof nos deja hacer algo muy diferente a lo que estábamos haciendo en festivales y en la gira. Ahora vamos a tocar en acústico y canciones que a lo mejor no tocamos con la banda entera.

P. Como comentas estas diferencias entre pequeños conciertos y festivales, ¿con qué te quedarías si tuvieras que elegir?

R. Pues no me puedo quedar con ninguno, me quedo quedar con las dos partes porque eso es lo bonito de la música, hacer recintos tan especiales como un mirador como el que nos ofrece Live the Roof, que te ofrece tener a la gente más cerca; pero también cuando vas con toda la banda y quieres que la gente se lo pase bien y le de el subidón, eso solo se puede hacer si vas con todo lo fuerte. Creo que lo bonito de la música es tener esas dos partes, cuidarlas y poder hacerlas.

P. Y ahora que vienes de llenar en festivales como el Arenal Sound o en Los 40 Summer Live de Galicia con 18.000 personas ¿Qué se siente al ver la diferencia entre las salas para 100 personas con las que empezaste y ver que el esfuerzo está teniendo su recompensa?

R. Siempre he pensado que son subidones muy grandes porque ves a tanta gente en tu concierto y cantando tus canciones...y podemos llegar a más público porque es una manera de enseñarle a la gente tus canciones, pero hay que tener cuidado con tu cabeza en estas cosas, porque todos los conciertos no van a ser así. Yo soy una persona que cuida mucho a la gente que compra una entrada, que paga por verte, porque al fin y al cabo estamos haciendo un trabajo y no se te puede ir la olla y pensar que todos los conciertos van a ser así. Vas a tener tus subidas, tus bajadas, momentos con más y menos gente y tienes que disfrutar de la música en ese sentido aunque no todo sea siempre positivo.

P. ¿Cómo se hace para mantener los pies en el suelo?

R. Creo que es directamente no pensar en el éxito, yo no pienso en él, cuando la gente me pregunta cómo me va le digo que soy muy afortunado de hacer esto, que si pudiera firmar un contrato para vivir de esto toda mi vida, lo haría. Porque no quiero más dinero, no quiero más fama, quiero seguir disfrutando de lo que estoy viviendo ahora mismo que es lo que me hace estar completo, tener los conciertos que tengo, el equipo que tengo, la gente que hace que siga siendo la persona, el cantante y el artista que soy. Si tú estás pensando en tener más nunca vas a ser feliz y nunca te vas a conformar, está bien ser ambicioso pero saber dónde están los límites y dónde eres feliz.

P. Estás cumpliendo ahora el sueño de aquel Dani de 8-9 años que empezaba a tener el gusanillo por la música y que soñaba con algún día poder dedicarse a esto

R. Sí, estoy cumpliendo el sueño de poder decir que vivo de la música de tener mis canciones, que me rodeo de la gente que quiero, porque el mundo de la música a veces te lleva a no estar cómodo en algunas circunstancias, y ahora me siento bastante completo con el equipo que tengo a mi lado y hacia donde queremos ir todos. Esto también es muy importante, tener en la cabeza lo que queremos.

P. ¿Te has topado con algún efecto más negativo de esta carrera?

R. Como todos los trabajos siempre tienes algo negativo y yo te diría el cansancio, las horas en carretera que siempre hay que tener mucho cuidado, el no pasar tiempo con tu gente. Vivimos en un trabajo en el que no podemos elegir las fechas, no tenemos un horario fijo, y también que la gente pueda opinar de tu vida sin consultarte antes o dar por hecho que al ser una persona pública puede opinar de tu vida. Eso sería lo peor, pero al fin y al cabo, intento no pensar en las cosas que hacen infeliz para sobrellevarlo lo mejor posible.

P. Volviendo a la música, ¿Qué diferencias existen en Entre las dudas y el azar con respecto a Incendios?

R. El cambio que estamos haciendo es bastante natural, ir a las referencias que me van acompañando actualmente, por eso el disco puede ser más rockero, con más guitarras aún. Llevamos más al límite las referencias de las bandas que me gustan como Love of Lesbians o Sidecars. Esas referencias antes me daban más miedo por mi pasado en el que venía de una banda que hacía otro tipo de música. Por eso quisimos hacer un disco en el que fuese yo mismo pero sabiendo de dónde venía y hacer un cambio que no sea forzado, que la gente lo vaya entendiendo. Ahora me siento más cómodo, puedo dejarme llevar mucho más y llegar más al rock o música indie, que me apasiona.

P. La gente ya ha entendido cuál es la esencia de Dani Fernández

R. Exactamente, es muy importante, al salir de una banda a la gente le sorprendía que hiciera mis canciones, que escribiera como escribo o que hiciera colaboraciones con la gente que me gusta y no con la gente con la que me va a ir mejor. Pero yo siempre pienso que tengo que ser feliz con la música que estoy haciendo, y cuando eres feliz tú puedes hacérselo llegar a los demás. Si no, al fin y al cabo la gente no es tonta y sabe si haces música para ganar dinero o ser famoso o ve si realmente te sale de dentro. Yo trabajo mucho en eso en que salga de mi, contar historias y llevármelo a mi terreno.

P. ¿Y dónde se encierra Dani para componer y sacar sus letras?

R. No lo pienso y no me inspiro en nada como tal, simplemente me dejo llevar y cuando sale algo con calidad o que pienso que puede gustar, me dejo llevar. A mi la música siempre me ha hablado con unos acordes, según lo que te dice la melodía, siempre he pensado en lo que me estaba hablando sin tener letra ninguna, a partir de ahí te pones a escribir y sacas historias propias o no. Por ejemplo, en Grace hablamos de una historia de una serie de televisión, al final te inspiras en cosas que te llegan.

P. Y en Entre las dudas y el azar ¿Qué historias se esconden?

R. Un poco de todo, a todos nos han pasado cosas de desamor, inseguridades, rupturas contigo mismo o también con amigos, con parejas...Intento hablar de varios pasos de cómo pasas del miedo a ser un poco más seguro contigo mismo y con la gente que tienes a tu alrededor.

P. Si tuvieses que quedarte con el mensaje de una de las canciones del disco, ¿Con cuál sería?

R. Es difícil decidir pero creo que me quedaría con Plan Fatal porque es una canción que habla con mucha esperanza, que no tiene nada de toxicidad, al revés. Habla de dos personas y una de ellas está dispuesta a esperar para que la otra persona esté bien, no forzar las cosas y reconocer que ha habido un momento de mierda, que todos hemos pasado, y tirar hacia delante.

P. Hablabas de las diferentes colaboraciones, has hecho bastantes con... ¿Con qué artista tienes pendiente trabajar?

R. Siempre he pensado que cuando tienes que hacer una colaboración siempre tiene que ser natural, nunca puedes forzar pero siempre he admirado mucho a Sidecars o Love of Lesbians, gente que hace las cosas muy bien, que tiene claro cuál es su proyecto, que no piensa en modas, no piensa en dinero, piensa en música. Te pones a soñar pero creo que las cosas tienen que ser naturales.

P. Bueno, pero hablando de soñar vas a actuar en diciembre en el Wizink Center y las entradas están volando

R. Pues sí, estoy súper feliz, nunca pensé que iba a decir que iba a tocar en el Wizink Center, es una pasada poder llevar tu música a tanta gente y sobre todo que te den tanto cariño. El hecho de ver que van más de 5.000 entradas vendidas y que si todo va como va podremos llenar el aforo que hemos sacado, que no es entero pero que nunca pensamos que íbamos a llegar a eso, es una pasada. Y espero que la gente incluso desde fuera, que nos esté leyendo, que se apunte desde Córdoba y alrededores, que vamos a pasar una noche increíble de navidad y de disfrutar.