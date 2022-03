Los cooperativistas de la Torre del Agua aprueban por unanimidad la propuesta de la nueva promotora

La Torre del Agua ya tiene todos los parabienes para convertirse en una realidad. Los 38 coopeativistas de esta singular promoción han aprobado en la tarde de este miércoles por unanimidad la propuesta planteada por parte de la promotora, una empresa filial del grupo Agrifluide, para concluir los trabajos. La asamblea se ha celebrado en el centro cívico de la Fuensanta, donde todos los cooperativistas han estado de acuerdo en encargar la continuidad de los trabajos, que llevan más de tres años parados, a esta compañía.

La propuesta de la promotora plantea continuar con los trabajos que abandonó la constructora Teginser cuando entró en concurso de acreedores y seguir construyendo las 38 viviendas previstas, que ya estaban incluso vendidas. La nueva promotora ha planteado que los que compraron las viviendas y reservaron un piso concreto mantengan la preferencia. La entidad adquiere todo el activo y se compromete a acabar la obra, algo que es lo que han autorizado los cooperativistas, que podrán seguir adelante si así lo desean.

El edificio, llamado a ser uno de los emblemáticos de la zona Norte de Córdoba, está ahora mismo totalmente parado. La construcción de la Torre del Agua es la primera fase de un plan más ambicioso, que prevé una inversión de 36 millones de euros y generará un total de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según llegó a anunciar la promotora en su día. La segunda fase será el proyecto conocido como Azud del Agua donde se construirán 41 viviendas. La tercera fase se llamará Claro del Agua, en la que también se incluyen 41 viviendas. Las tres fases crearán una urbanización de lujo con zonas mixtas muy exclusivas en las habrá minigolf, zonas verdes ajardinadas y agua en piscinas y cascadas.

