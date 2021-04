Récord de inscritos para ser controlador de los Patios con 1.880 candidatos

En la edición en que la Fiesta de los Patios celebran sus 100 años de vida -del 3 al al 16 de mayo de este año 2021-, el número de personas que se han inscrito para ocupar alguna de las plazas de controladores de las visitas a estos recintos ha batido todos los récords. La empresa que se encarga de gestionar este servicio, Incentifor, ha confirmado a Cordópolis que el total de personas inscritas, tras finalizar el plazo, es de 1.880.

Esta cifra está a años luz del número de personas que optaron a ser controladores de los Patios en ediciones anteriores: en 2019 fueron unos 120 inscritos y en la edición celebrada en otoño de 2020 -retrasada a esa fecha por la pandemia de la Covid-, se registraron algo más de 400 candidatos.

La empresa encargada difundió a través de su página web y sus redes sociales el inicio de este proceso de selección, abierto hasta este miércoles, para recibir los curriculum de las personas interesadas en cubrir los puestos libres para completar la plantilla de los 51 controladores de patios previstos en un principio. Habrá personas que ya hicieron esta labor en ediciones anteriores, pero alrededor de una treintena de plazas vacantes quedarán cubiertas por quienes ahora han presentado su candidatura.

Además, la empresa reservará un grupo de personas en la recámara por si, dadas las especiales circunstancias de este año por la pandemia, hiciera falta aumentar el número de controladores. Está previsto que las entrevistas presenciales a los candidatos que resulten preseleccionados comiencen este jueves 22 de abril.

Disponibilidad y perfil técnico

Como en las últimas ediciones, Incentifor busca personas "con ganas de trabajar" y con un "perfil técnico", a ser posible con formación cultural y patrimonial, habitualmente universitarios o técnicos, valorándose la experiencia en actividades similares. Si su curriculum resulta seleccionado, deberán pasar una entrevista personal.

A las personas seleccionadas, la empresa le ofrecerá una formación específica a finales de abril que este año será on line y que está encaminada a darles a conocer los detalles de la gestión del control de la entrada a los patios que deberán llevar a cabo, además de las medidas de seguridad obligadas por la Covid-19. Además, en los días previos al inicio de la Fiesta de los Patios, los controladores deberán pasar una prueba de coronavirus para descartar casos positivos entre ellos.

Las previsiones de la empresa pasan por organizar todo el dispositivo de los controladores de los Patios según su experiencia en las dos ediciones anteriores de las que se ha hecho cargo, añadiendo las medidas contra la pandemia y haciendo hincapié en la labor de informadores que deberán realizar estas personas. Este año, Incentifor mantendrá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para abonar el salario a los controladores de patios, que cobrarán 7,43 euros por hora.

