Los bomberos del Infoca reivindican un operativo al 100% durante todo el año

En Córdoba han ardido ya 12.500 hectáreas en incendios que han sido extinguidos por los bomberos del Plan Infoca, quienes este jueves han reivindicado una plantilla al 100% durante todo el año, así como unos contratos que les permitan trabajar no solo en la extinción de los fuegos sino en su prevención.

Así lo ha reclamado ante los periodistas Rubén Flores, portavoz del Movimiento Infoca, una organización que representa a los bomberos forestales andaluces, y que hoy se han manifestado frente a la sede de la Consejería de Agricultura en Córdoba. Flores ha manifestado que actualmente hay trabajadores que “tienen contratos pero no trabajan porque no existe EPI en una situación catastrófica”. Por esto y por los contratos con los que cuentan de una duración de solo cuatro meses, los bomberos forestales se han echado a la calle en Córdoba para exigir al Gobierno Andaluz distintas medidas.

“Reivindicamos el plus de antigüedad, que somos el único colectivo de la Junta de Andalucía que no lo recibe; un infoca 100% durante todo el año no nos vale cuatro meses para acabar con los incendios que tenemos ahora”, ha expuesto. En definitiva, “una ley que nos ampare” para “poder volver todos los días con nuestras familias” y “luchar para proteger nuestro monte”.

Por su parte, el responsable de la Red Sindical y Empleo de IU Córdoba Ciudad, José Miguel Peláez, ha señalado que en España se han quemado este año 230.000 hectáreas y “todavía queda lo peor”, recordando que el pasado año fueron 87.000 las hectáreas que ardieron. En el caso de Córdoba, ha indicado son más de 12.500 hectáreas las que han ardido este verano.

Por ello, han pedido al Gobierno la aprobación en esta legislatura del Estatuto Básico del Bombero Forestal, “donde se regule la clasificación profesional y el coeficiente reductor”. “Es inadmisible que un apersona con 60-65 años esté en primera línea de fuego”, han sostenido.

La coordinadora local de IU Córdoba Ciudad, Irene Ruiz ha declarado que ante la situación climática de extrema sequía, las temperaturas “altísimas que hacen que el riesgo de incendio se haya elevado de manera exponencial, es necesario acometer políticas que inviertan en la prevención y no solo en la extinción”. Desde IU ha reclamado inversión en una plantilla de bomberos forestales que trabajen a lo largo del año tanto en extinguir como en prevenir los incendios.

El colectivo ha sido apoyado en esta concentración por sus familiares y amigos así como por distintos partidos y organizaciones como Apoyados por Adelante Andalucía, Alianza Verde, CCOO, Podemos Córdoba, Pacma, UGT, Ecologistas en acción, SAT sindicato, Ustea, PCE, C.TA.