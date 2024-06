Bellido, tras la petición de dimisión del PSOE: “Tengo fuerzas y ganas para presentarme en 2027”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado este jueves públicamente su deseo de repetir como candidato del PP en las elecciones de 2027. Lo ha hecho durante una discusión en el Pleno del Ayuntamiento, después de que el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, le haya pedido su dimisión por “la pérdida de recursos y fondos europeos, como los Edusi y los Next Generation”.

“Estoy con ganas y fuerzas de volver a presentarme en 2027, y espero que usted también siga aquí,” ha dicho el alcalde, dirigiéndose a Hurtado, con el que ha mantenido una acalorada discusión a cuenta de los fondos Edusi.

Hurtado ha criticado duramente al alcalde por la pérdida de 5,7 millones de euros de fondos europeos destinados a diversos proyectos en la ciudad. Además, como ha hecho públicamente, ha aprovechado el Pleno para pedir públicamente la dimisión del alcalde, argumentando que estos fondos habrían permitido múltiples mejoras, desde la creación de empleos hasta el desarrollo de infraestructuras urbanas.

El alcalde ha respondido que gran parte de estos fondos no se ejecutaron debido a diferencias entre los costos estimados y los costos reales de los proyectos. También ha destacado que algunas iniciativas fueron abandonadas porque no alineaban con las políticas de su administración. En cuanto a los fondos Next Generation, el alcalde explicó que renunciaron a ciertos proyectos porque las condiciones de financiación no eran favorables.

Además, ha criticado simultáneamente al Gobierno nacional por esta cuestión. “Es mala suerte que usted me pida la dimisión el mismo día que sale la noticia de que en fondos Next Generation acaban de quitarnos 158 millones de euros por un objetivo que no ha cumplido el Gobierno de la nación,” declaró.

El alcalde valora el crecimiento de la ciudad con “desarrollo sostenible y creación de oportunidades”

Antes del Pleno, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha realizado el balance del primer año del actual mandato en el que ha destacado que la ciudad crece “apostando por un desarrollo sostenible en su concepto más amplio, con políticas dirigidas al interés de la creación de empleo, la creación de oportunidades para trabajar y vivir en la ciudad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, haciéndolo para todos y en todos los barrios”, a la vez que ha admitido que “hay que seguir mejorando en procesos internos del Ayuntamiento, el pago de facturas y atención ciudadana”, entre otros aspectos.

En una rueda de prensa junto a los concejales del gobierno local, el primer edil del PP ha defendido “el modelo de rebaja de la presión fiscal, de bajada de impuestos a familias, empresas y autónomos”, a la vez que “se han puesto los cimientos de proyectos que se van a desarrollar en este mandato”.

En concreto, Bellido ha citado que “hoy en la ciudad hay 1.847 parados menos que hace un año”, algo que “es fruto de la suma de esfuerzos, del diálogo, la colaboración institucional y público-privada”, y ha valorado que “ya han arrancado las obras de la futura base logística del Ejército de Tierra, que se desarrollan a un muy buen ritmo”, y que “va a suponer la atracción de empresas”, algunas de ellas ya instaladas, como Escribano.