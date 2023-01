El Ayuntamiento sale al mercado en busca de la mejor tarifa eléctrica para evitar 'sustos'

El incremento del precio de la electricidad en la pasada primavera generó situaciones muy tensas en la tesorería de empresas públicas como Emacsa y Sadeco, organismos del Ayuntamiento de Córdoba. Emacsa disponía de un contrato por tres años con Aura Energía con un precio fijo de 50 euros el megawatio hora. El precio en marzo se fue a casi 200 y la empresa rescindió el contrato de manera unilateral, lo que obligó a Emacsa a contratar una tarifa más cara y enjugar el enorme incremento de los precios.

Para evitar sustos como los de la primavera, el Ayuntamiento de Córdoba acaba de publicar una licitación pública con la que busca conseguir la mejor oferta posible tanto para el Consistorio como para todos sus organismos públicos y empresas municipales. El objetivo es evitar los vaivenes del mercado y sortear, precisamente, problemas como el que le sobrevino a Emacsa en primavera. Afortunadamente, Emacsa es la empresa más saneada del Ayuntamiento y dispone de reservas suficientes como para capear este contratiempo, algo que otras entidades no podrían soportar.

“La urgencia de la licitación se encuentra justificada por la situación del mercado eléctrico que hace necesario adoptar medidas urgentes para conseguir un nuevo contrato de suministro eléctrico que permita al Ayuntamiento y a sus organismos disponer de tarifas competitivas que permitan en base a la economía de escala acceder a precios que de otra forma sería imposible obtener de licitar individualmente. De esta forma, se limita el alcance del incremento general del precio de la energía que se está viviendo actualmente en nuestro entorno”, señala el Ayuntamiento en la licitación.

El contrato de suministros sale a contratación por un año pero está la opción de poder prorrogarlo otras cuatro anualidades más. En total, el Ayuntamiento calcula que se gastará en electricidad al año 11,9 millones de euros. Es decir, es el mayor contrato de suministros de todo el Consistorio, según los datos.

El pliego, por su importe, ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea (DUE), para que las comercializadoras interesadas liciten y ofrezcan ofertas al Ayuntamiento. El plazo de presentación expira el próximo 16 de enero. De hecho, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto abrir todas las ofertas el próximo 6 de febrero. El objetivo es tener un contrato global para todo el Ayuntamiento para la próxima primavera.

