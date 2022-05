El Ayuntamiento de Córdoba estudia vallar todo el acceso al río Guadalquivir en futuras ferias

El Ayuntamiento de Córdoba estudia vallar todos los accesos al río Guadalquivir durante la Feria. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha adelantado que se está valorando esta medida, que consistiría en la instalación de vallas que impidan bajar a la zona arbórea del río, al final del carril de emergencia tras la calle Guadalquivir.

La medida en estudio llega tras una Feria en la que, en esta misma zona, se ha producido una presunta agresión sexual (que se saldó con la detención del supuesto agresor) y el rescate de una persona que estuvo varias horas atrapada en la zona fanganosa.

De hecho, el alcalde de Córdoba ha dicho que el objetivo de esta posible actuación sería “poner mucho más difícil que cualquiera haga cualquier maldad” en la zona pegada al río, toda vez que este año se ha mejorado la iluminación. No obstante, ha remarcado que se trata de “medidas disuasorias”.

La medida expuesta supondría la instalación de 700 metros de vallas para impedir acceder a la zona de vegetación de la ribera del río Guadalquivir a su paso por El Arenal. Además, el alcalde ha indicado que en futuras ediciones se iluminará aún más el carril de emergencia que da a esta parte, donde tradicionalmente se acude a miccionar, así como es habitual que se produzca consumo de sustancias estupefacientes.

No obstante, el alcalde ha querido resaltar que la Feria que acaba de terminar ha concluido sin que se produjera un número significativo de incidencias. En total, según los datos facilitados este lunes, han sido 292 los incidentes registrados entre el 21 y el 29 de mayo.

Con posterioridad se ha facilitado el balance, que refleja que la mayoría de estas incidencias, 157, han sido denuncias por pérdida de objetos, documento y teléfonos. Además, ha habido 96 controles de alcohol y drogas, 25 infracciones por venta ambulante irregular, 11 denuncias por denegación de acceso a casetas, 42 personas atendidas por alcohol o drogas, y 9 reyertas con daños personales (además de 5 sólo con ataques verbales).

“Hemos tenido un incidente muy grave, una agresión sexual confirmada y otra en investigación, y esto es algo para hacernos reflexionar”, ha señalado el alcalde, que ha querido también destacar “el buen comportamiento de los jóvenes”, en base a la “normalidad” con la que se desarrolló la jornada del miércoles, tradicionalmente el día que los universitarios y los estudiantes de secundaria e institutos acuden en masa a la Feria.

De cara al futuro, el alcalde ha señalado que se estudiarán mejoras junto a la comisión de Feria, más allá de que en los próximos meses se acometan en el recinto ferial reformas relativas a las acometidas de agua y luz. A preguntas de los periodistas, además, ha descartado que se estén planteando acortar la duración de la Feria, a pesar de que ha reconocido que “es normal que durante los últimos días, comience la actividad a decaer”.

En este ámbito, el teniente de alcalde de Presidencia, Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado que el gobierno municipal “estudiará” las propuestas que lleguen a la comisión de Feria, entre las que se encuentra la posibilidad de demoler las casetas fijas en la calle Guadalquivir del recinto de El Arenal.

Sobre ello, Torrico ha dicho que “podemos replantear la ubicación de esas casetas si los colectivos así lo desean” ya que, según ha dicho, “no tienen por qué estar todas en la calle Guadalquivir. Estaban concebidas como casetas institucionales cuando se trasladó allí la Feria” en su momento.

Sobre las discocasetas, ha afirmado que “el modelo de Feria de Córdoba es un modelo abierto, con distintos modelos de casetas, no hay uniformidad. Hay a quien le gusta un tipo de caseta más que otro y la suerte es que todos los tipos de casetas tienen cabida. Eso no es un problema, más bien esa una suerte”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!