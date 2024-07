El Ayuntamiento busca un equipo de psicólogos para la atención 24 horas a víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Córdoba busca a profesionales de la Psicología para atender a víctimas de violencia de género en la Policía Local. Así lo ha hecho público a través de un anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado.

Debido a la alta demanda “e interés social de garantizar la atención y acompañamiento psicológico especializado e inmediato a mujeres y menores acompañantes que acudan a las dependencias de la Policía Local con un episodio de violencia de género”, la Delegación de Igualdad considera “necesario la contratación de servicios, no disponiendo de los medios técnicos y recursos humanos suficientes y adecuados”.

La atención presencial incluye “la prestación de primeros auxilios psicológicos a la víctima y menores acompañantes, así como el acompañamiento, en su caso, a través de las diferentes gestiones judiciales y/o médicas que la víctima tenga que realizar con carácter inmediato”. Además, se garantizará la coordinación con otros/as profesionales durante el proceso de intervención y seguimiento, como centros sanitarios, como de Policía Local o el Juzgado de Guardia, según sean pertinentes en cada caso.

La empresa contratista del servicio de atención psicológica inmediata 24 horas a las mujeres víctimas de violencia de género (vvg) en Policía Local, “deberá poner en marcha todos los recursos humanos que sean necesarios para el correcto desarrollo” de las tareas requeridas. Además de encargarse de “las sustituciones de profesionales que pudieran ser necesarias para una correcta y eficaz prestación del servicio, incluidos en periodos vacacionales”.

El presupuesto base para la ejecución de esta licitación es de 87.111,4 euros, para su distribución en tres años: 19.000 euros en 2024; 43.555,70 euros en 2025 y 24.555,70 euros para el año 2026. Se evaluará la experiencia de los profesionales del servicio en el ámbito de la violencia de género así como la formación de los profesionales propuestos para prestar el servicio. A su vez se tendrá en cuenta, según detallan, la oferta económica y la propuesta técnica. El plazo de presentación de solicitudes para las empresas está abierto hasta el próximo 29 de julio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!