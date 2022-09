El Ayuntamiento adecentará el aparcamiento cercano al centro comercial El Arcángel

El Ayuntamiento de Córdoba adecentará el solar cercano al centro comercial El Arcángel que desde hace décadas se usa como un aparcamiento improvisado y que se encuentra a la espalda de la casa natal Escritor Sebastián Cuevas.

Según ha informado en rueda de prensa el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, las obras afectarán a unos 5.400 metros cuadrados y se crearán 146 plazas de aparcamiento. Por el momento no se ha establecido oficialmente quiénes podrán hacer uso de este parking, aunque Fuentes ha insistido en que la prioridad será dar servicio a los vecinos de la zona. No obstante, el Ayuntamiento también trabaja con hacer una fórmula mixta entre residentes y no residentes, aunque la prioridad serán los primeros.

El proyecto, que saldrá en breve a licitación, cuenta con un presupuesto de 110.000 euros y el periodo de ejecución será de tres meses, por lo que el presidente de la GMU espera que el parking esté en funcionamiento a principios de enero.

Según ha informado la arquitecta Isabel Casas, la reforma del aparcamiento será integral, se mantendrá el arbolado de la zona, se realizará un acerado perimetral en la zona trasera para acceder peatonalmente, se eliminarán las barreras arquitectónicas y se incorporarán cuatro farolas, incidiendo también en la parte trasera.