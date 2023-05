Aucorsa habilitará autobuses especiales para acudir al festival Filigrana

La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, habilitará un servicio especial para facilitar la asistencia al Filigrana Fest, que se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones desde este viernes hasta este domingo, 7 de mayo. El músico y compositor Loquillo y el artista Miguel Campello serán dos de las primeras figuras que inaugurarán los conciertos de gran formato en este nuevo edificio.

La frecuencia de los autobuses será de 30 minutos en sentido de ida desde Colón y en sentido de vuelta desde el propio Centro de Convenciones. Además, los billetes tendrán un precio superior al habitual, siendo de 1,60 euros por el pago en efectivo y de 0,68 euros si se usa cualquier tipo de tarjeta bonobús.

Los horarios establecidos para las salidas desde Colón serán los siguientes: este viernes, de 18:30 a 20:30; este sábado, de 13:30 a 15:00; y este domingo, de 12:00 a 13:00. Por otro lado, las salidas desde el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones tendrán los siguientes horarios: este viernes, de 00:15 a 00:45; este sábado, de 00:00 a 4:30; y este domingo, de 20:15 a 20:45.

Además de Loquillo y Campello, durante el Filigrana Fest actuarán Camin, Nickzzy, Ballesteros dj, Robert Morr, Jayxme, Carmen de la Fuente, Pedraza, Tommy G, Twosakecoconuts, Trapinvaders, Leon Bravo, Sami Duque, Mixandnoise y Manuel2santos.

