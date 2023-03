Los ambulantes piden estar dentro de la promoción del comercio como atractivo turístico

El comercio ambulante de Córdoba reclama estar incluido en la promoción del comercio como atractivo turístico, después de que se haya aprobado la libertad horaria para que los comercios abran en días festivos y domingos en los meses de alta afluencia turística a la ciudad: abril, mayo, septiembre y octubre.

El portavoz de la asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, ha explicado a Cordópolis que la orden de la Junta de Andalucía que permite la libertad horaria en dichos meses para el comercio no supone un perjuicio para los mercadillos. “No es una competencia. Creemos que juntos, sumamos”, ha asegurado.

No obstante, sí ha pedido que las administraciones “cuenten con nosotros si van a promocionar al comercio en una estretagia dirigida al turismo, que se promocione el comercio de los mercadillos”, ha solicitado para que este sector “también nos aprovechemos de esa publicidad, que se acuerden también de que nosotros también somos comercio de cercanía, de barrio”. En ese sentido, ha apostado por que “se pueda dar información al turista sobre nuestros mercadillos” en la calle.

Torcuato ha expuesto que el comercio ambulante tiene una ordenanza propia que rige su funcionamiento -“donde están nuestros horarios y días” de trabajo. “Nuestros clientes saben perfectamente dónde y cuándo estamos en todo momento en Córdoba”, ha dicho para reiterar que no entienden como perjuicio la libertad de horarios del comercio tradicional.

Preguntado sobre si esa libertad que propicia que los comercios abran en domingo, día en el que se celebra el gran mercadillo en El Arenal, pudiera crear un perjuicio a los ambulantes, desde Comacor creen que no y dicen que, de hecho, “eso ya está ocurriendo muchos domingos que abren” otros comercios.

Por otra parte, Antonio Torcuato ha recordado que la “aspiración” de los comerciantes ambulantes es poder realizar una “prueba piloto” de un mercadillo nocturno en Córdoba, “ver la acogida y, una vez valorado esto, poder hacer varios mercadillos esta primavera y verano” en la ciudad cuando las altas temperaturas azoten de día.

Para llevar a cabo este objetivo, asegura que “estamos pendientes de negociaciones con el Ayuntamiento. Esperemos que acaben en positivo y haya acuerdo, porque es algo necesario, es una petición muy valorada” -dice-, entre comerciantes ambulantes y clientes.

“Creemos que es necesario que Córdoba cuente con este comercio callejero en primavera y verano” en horario ncturno. Y ha pedido que este sector de comerciantes “esté más mimado y cuidado por las instituciones. En muchas ciudades ya se hace”.

Los comerciantes ambulantes llevan tiempo realizando esta propuesta al Ayuntamiento, donde recuerdan que cuentan con el apoyo de grupos políticos de la oposición y ahora “nos queda llegar a un acuerdo” con el gobierno municipal para realizar esa prueba piloto en primera instancia.

