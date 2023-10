El alcalde dice que se sube la tasa de basura para evitar la “quiebra” de Sadeco por otro impuesto estatal

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha justificado el incremento de la tasa de basura en Córdoba, que subirá una media de 34 euros por vivienda al año, en que un nuevo impuesto podría provocar la “quiebra” de Sadeco.

El regidor ha comparecido este jueves y a preguntas de los periodistas ha asegurado que “creo que hay una cosa en la que creo que hemos fallado, lo digo francamente, que es cómo explicar esto antes de llevarlo al Consejo de Administración”, que se celebra este jueves por la tarde. “Creo que los ciudadanos merecen una explicación del porqué de esta medida”, concretó. “Nosotros lo que estamos haciendo es pagar un impuesto que ha puesto Pedro Sánchez y con esto puedo resumirlo todo y lo dijimos antes de las elecciones. El 1 de enero de este año, y ahora lo explico, entró en vigor una nueva ley que regula un nuevo impuesto a los vertederos, incluye todo lo que tiene que ver con un impuesto a la recogida de residuos sólidos urbanos, el transporte de residuos sólidos urbanos a vertederos y el depósito en vertederos de esos residuos sólidos urbanos”, sostuvo.

Bellido ha asegurado que “en el caso de Córdoba, lógicamente” quien tiene que afrontar el pago es Sadeco. “Esa factura fiscal que, insisto, ha puesto el Gobierno de la Nación a partir del 1 de enero, a partir de esa nueva ley, nos supone tres millones de euros al año de un impuesto que al final, evidentemente, vamos a terminar pagando todos los cordobeses”. “En este año 2023 lo hemos asumido, el coste entero y a pulmón desde el Ayuntamiento, porque había una situación excepcional que nos permitía hacerlo, que era que teníamos los remanentes todavía de libre disposición. Con lo cual, ese agujero en las cuentas de Sadeco lo hemos asumido en este año a través del dinero de los ahorros de los cordobeses. Pero esa situación ya acaba y aparte que es insostenible”, ha asegurado.

“A partir de ahora, evidentemente, ese coste que sube en Sadeco se repercute vía las tarifas o Sadeco no es sostenible, el ayuntamiento no puede financiar con tres millones de euros al año a Sadeco porque no los tenemos. Y en cualquier caso tendría que salir entonces de otra subida de impuestos. No tiene más sentido. El dinero no lo podemos inventar. Tenemos un coste añadido de tres millones de euros que antes no existía y hay que pagarlo”, ha insistido el alcalde.

“Es decir, a nosotros nos ponen un nuevo impuesto, nos obligan a pagar tres millones de euros por hacer lo que ya veníamos haciendo, que es recoger la basura, transportarla y depositarla en un vertedero. Se inventan un nuevo impuesto, lo pagamos y no nos compensan. Pero es que te digo más, la nueva ley, al contrario de lo que dice el representante del Grupo Socialista, obliga a los ayuntamientos, y está establecido así en su articulado, a fijar en un plazo máximo de tres años, a partir del 1 de enero de 2023, una ordenanza que regule o una tasa o una prestación pública no patrimonial que refleje el coste real, estoy diciendo literalmente, que refleje el coste real de la prestación de servicios recogidos de residuos sólidos urbanos, incluyendo los costes directos e indirectos, así como la recogida, el transporte y el depósito de esos residuos en los vertederos”, ha agregado el alcalde.

Bellido sostiene que el Ayuntamiento de Córdoba “siempre ha tenido primero una tasa, una prestación patrimonial, por la que se pagaba la basura, que lo único que tenemos que hacer, entre otras cosas, porque la ley dice que hay que reflejar el coste real, es actualizarla. La ley ya obliga a tener ese coste real. Y ese coste real, lógicamente, es el impuesto que tenemos que pagar”. “Hay muchísimos ayuntamientos, en Andalucía varios, que no tenían una tasa específica de recogida de basura, sino que lo cobraban a través del IBI, a través del impuesto de bienes inmuebles, que era más alto que el que tenemos en Córdoba. Parte de ese impuesto de bienes inmuebles se destinaba a sufragar el coste de servicio recogida de basura, que por otra parte es obligatorio para todo el ayuntamiento. Y hoy lo que están es teniendo que elaborar esa tasa o esa prestación, que tienen un máximo de tres años, para ponerla en marcha, porque es obligatorio por ley”, ha señalado.

“Desde el municipalismo lo que le hemos dicho al Gobierno es, bueno, muy bien, entendemos que hay unos fines más elevados que están en la Agenda 2030 y que hablan de que tenemos que evitar los gases de efecto invernadero y evitar una serie de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad del cambio climático, que nos van a hacer además cambiar el modelo de Sadeco”, reiteró el alcalde. Entre esos cambios existiría otro “coste añadido”, porque “además nos obligan a poner un nuevo contenedor también por esa ley. Cosa que en el caso de Sadeco no tiene ningún sentido, porque ese contenedor es para diferenciar la recogida de unos residuos de otros, cuando yo considero nuestro modelo mucho más avanzado. Nosotros ya de hace muchos años tenemos el de orgánica, el de plástico, el de cristales y el de cartón y ahora nos obligan a separar los de orgánica todavía algo más”, reiteró.

“Si no queremos que Sadeco entre en quiebra y si queremos cumplir con la ley, de reflejar el coste directo, pues tenemos que repercutir ese impuesto que estamos pagando porque lo pagamos todos los cordobeses. No me gusta nada. Nosotros llevamos cinco años bajando impuestos y así vamos a seguir”, dijo el regidor, “pero e en esta ocasión pues es que no tenemos otra, porque si no, ni salen las cuentas, ni cumpliríamos la ley y ese impuesto ya lo estamos pagando, este año ya se paga y a partir de ahora hay que seguir pagándolo. Así que lamentándolo mucho, pues la medida que tenemos que hacer y así lo explicaremos también por supuesto cuando lleguen los recibos a todos los cordobeses”.