Admitidas 6.227 solicitudes para opositar a 83 plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento

La Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba ha admitido un total de 6.227 solicitudes para las 83 plazas de auxiliar administrativo del consistorio cordobés. El primer ejercicio tendrá lugar el 17 de junio a las 9:30 en el Campus Universitario de Rabanales y en las instalaciones de la Facultad de Medicina y Enfermería.

Según el listado definitivo, del total de las solicitudes admitidas, 5.997 pertenecen al turno general; 198, al de discapacidad general; y 32, al de discapacidad mental. De las 83 plazas a cubrir, diez se han reservado a personas con un grado de discapacidad general igual o superior al 33 % y 5 a personas con enfermedad menta. En caso de que estas plazas reservadas no se cubran, no se acumulará al resto.

Por otro lado, 237 solicitudes han sido excluidas por no cumplir algunos de los requisitos de las bases, como no acreditar el grado de discapacidad, no presentar el DN, o que éste estuviera caducado, o no abonar las tasas de examen. El tablón de anuncios del Ayuntamiento publicará el reparto de aulas con anterioridad a la fecha de examen.

Procedimiento de selección

Las oposiciones consistirán en dos ejercicios. El primero será un cuestionario de 60 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El ejercicio tendrá una duración máxima de 80 minutos y será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 65 % de las preguntas, 39 aciertos, para obtener un cinco.

El segundo ejercicio consta de una resolución de un supuesto o prueba práctica, elegida por el/la Secretario/a, de forma aleatoria, de entre los confeccionados por el Tribunal Calificador, relacionado con las funciones a desempeñar. La duración de este ejercicio será de 2 horas como máximo.