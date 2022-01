Acusan al Reina Sofía de mentir sobre los servicios mínimos en la huelga: “Se están cumpliendo escrupulosamente”

La federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT en Córdoba (FeSMC UGT) ha emitido comunicado de prensa en el que responde a las manifestaciones que ayer aparecieron en prensa, en las que la directora gerente del Reina Sofía, Valle García, manifestaba que los servicios mínimo de las trabajadoras de la Limpieza en huelga “no se están cubriendo como se debiera”.

Juan Martínez, Secretario Provincial de FeSMC UGT-Córdoba, informa de que “los servicios mínimos impuestos por la administración para esta huelga, a pesar de que nos parecen desproporcionados, se están cumpliendo escrupulosamente, sin que hasta el momento haya faltado a su puesto ni una sola de las trabajadoras a las que se le han nombrado servicios mínimos desde que comenzaron las jornadas de huelga, allá por julio del año pasado”.

Adicionalmente, explica Martínez, desde la dirección del centro hospitalario se ha reclamado la presencia de las fuerzas de seguridad, en lo que parece un intento por impedir o, al menos, ocultar las legítimas concentraciones que estas trabajadoras están realizando con las necesarias autorizaciones legales; “esto ha provocado que haya una presencia policial continua en el entorno del centro hospitalario, lo que certifica que estas trabajadoras no están realizando ningún acto ilícito en contra de la salud pública, como se insinúa”

Juan Martínez afirma que “desde la UGT no vamos a permitir que se difame a un grupo de trabajadoras que están reclamando sus derechos. Si en el centro hospitalario se están acumulando en salas de reuniones y almacenes cubos de basura con restos infecciosos y de covid, es simplemente porque se están usando estos “servicios mínimos” para retirar antes otros restos (que no podemos considerar mínimos), dejando atrás los residuos peligrosos para retirarlos después, desvirtuando así el derecho fundamental que los trabajadores están ejerciendo”. Adicionalmente, se intenta calificar como servicio mínimo actividades que ni siquiera está en las funciones de una limpiadora, tales como hacer camas; actividades por las que no cobran, desde que en enero del 2019 le descuentan el complemento del SMI de sus nóminas”.

Martínez termina afirmando que las movilizaciones van a continuar hasta que se atiendan las demandas de este sector. “Estas trabajadoras piden, simplemente, que se les pague un salario equivalente al mínimo establecido por el gobierno, sin que por ello tengan que renunciar a cobrar su antigüedad, sus festivos, los trabajos complementarios que hagan o las horas nocturnas que trabajen. La pretensión de las empresas que las contratan, con la connivencia de la Junta de Andalucía que adjudica los contratos, es que trabajen sin cobrar, y esto supone que lo que buscan en este sector no son trabajadoras, sino esclavas”.