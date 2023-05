El PP reúne a sus candidatos ante el 28M: “Es una oportunidad para consolidar la transformación de Andalucía”

El director de la campaña y secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha participado en un acto con candidatos de los municipios de la provincia de Córdoba y hecho hincapié en que “el 28 de mayo es una oportunidad e consolidar la transformación de Andalucía, no podemos volver atrás” pidiendo que nadie se lleve a engaño durante estos quince días y advirtiendo de que “cada papeleta de un candidato socialista es una dosis de oxígeno al presidente que machaca permanentemente a Andalucía”.

Frente a la decisión electoralista de Sánchez de convocar un consejo de ministros a pocas horas del inicio de la campaña, “no porque se haya dado cuenta de que la sequía está afectando y mucha gente”, señala, “sino porque se ha dado cuenta de que llegaba a la campaña lastrado por la ineficacia y la falta de inversiones en Andalucía”, Antonio Repullo ha defendido que “el Partido Popular es el único proyecto político que da soluciones y que tiene un plan para Andalucía, para cada provincia y para cada municipio” y ha puesto como ejemplo la gestión que el Gobierno de Juanma Moreno está realizando desde hace ya cuatro años y medio para combatir la sequía, con obras ya ejecutadas por más de 1.500 millones de euros y tres decretos de sequía en marcha con inversiones por 300 millones de euros.

Para el secretario general de los populares andaluces, “la única opción válida capaz de dar soluciones a nuestras vecinas y a nuestros vecinos es la opción que representan los candidatos del PP” y por eso ha pedido a los candidatos y candidatas populares que “hagáis como está haciendo en Andalucía nuestro presidente Juanma Moreno y hace José María Bellido en Córdoba, seguir construyendo puentes sólidos, seguros, fuertes, basados en la credibilidad, que la gente sepa que se construyen para conseguir un objetivo claro, y es que nuestros pueblos y ciudades logren el futuro que merecen para las personas que viven allí”. “No lo vais a hacer solos”, ha asegurado Repullo, “tenéis a un gran aliado, al mejor municipalista de todos que es Juanma Moreno, porque entiende como nadie que los problemas de la gente se solucionan desde los ayuntamientos”. “Tender puentes, dialogar y buscar soluciones estando al lado de la gente es lo que hace nuestro partido y es lo que tenemos que seguir haciendo para seguir construyendo la ciudad que queremos, la provincia que queremos y la Andalucía que queremos”, ha concluido el director de campaña del PP de Andalucía.

También ha participado en el acto el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que se ha mostrado orgulloso de contar con los mejores “hombres y mujeres que van a ser alcaldes y alcaldesas”, pero también muy orgullosos de la enorme labor que está haciendo el secretario general Antonio Repullo coordinando esta campaña en toda Andalucía. Molina ha mostrado un agradecimiento profundo a todos los candidatos, “hacen algo que no es fácil, poner la cara en un cartel, presentarse ante los vecinos, quitar tiempo a sus familias para hacer cosas por sus vecinos. Hasta 1.100 compañeros que forman las candidaturas, que son parte de la sociedad y tienen un compromiso con sus pueblos, vienen a servir a sus vecinos. Son gente normal pero que va a hacer cosas extraordinarias, ayudar y trabajar para transformar nuestra sociedad”.

Molina ha recordado que se han renovado casi el 50% de los cabeza de lista en la provincia de Córdoba, y ha puesto en valor el modelo de gestión de todos y cada uno de los alcaldes populares en la provincia. Mención especial a dos alcaldes que han dado un paso al lado como son el alcalde de Espiel, José Antonio Fernández, “que ha estado 28 años llevando desarrollo a su pueblo”, y la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Marisa Medina, que también ha dedicado media vida a sacar a su pueblo adelante.

También ha dado la bienvenida a dos alcaldes que se incorporan a las siglas del Partido Popular, Fco. Javier Maestre, alcalde de San Sebastián de los Ballesteros, y Jesús Fernández, alcalde de El Guijo. Y ha destacado el “enorme trabajo de José Mª Bellido por recuperar la confianza de esta ciudad y hacerla avanzar”, ha dicho. Molina ha destacado que con Juanma Moreno tenemos una Andalucía líder, envidiada, que crea empleo, autónomos, líder en exportación, que atrae inversiones bajando impuestos, y que necesita una Córdoba líder a su lado. “Juanma Moreno es ejemplo de gestión para todos sin sectarismo, estando al lado de los problemas de la gente, abandonando trincheras ideológicas. Ahora muchos municipios van a elegir ese camino”, ha dicho.

Adolfo Molina ha tenido un recuerdo para los 80.000 cordobeses de Los Pedroches y Guadiato “que hoy no tienen agua potable en sus casas”, y ha lamentado que no se estén poniendo las soluciones necesarias encima de la mesa. “Cuando todos tienen claro que la solución es el trasvase de agua de Puente Nuevo a Sierra Boyera, el Gobierno de Sánchez se descuelga con un decreto de sequía que no incluye lo que de verdad nos hace falta, ese trasvase”, ha lamentado Molina. Frente a eso, el tercer decreto de sequía del Gobierno de Juanma Moreno está dispuesto a financiar la potabilización del agua de Sierra Boyera. “Espero que dejen a un lado el sectarismo y que cojan la mano tendida del Gobierno andaluz para solucionar el problema de estos vecinos”, ha dicho. Adolfo Molina ha animado a pedir el voto con humildad y en todos los rincones, “a la gente que no ha votado nunca al PP pero que lo hizo en junio de 2022. Salgamos con ilusión a pedir el voto a esos ciudadanos, porque cuando nos dan su confianza las cosas salen bien”. “No hay nada ganado, hay que seguir trabajando y pidiendo el voto hasta el último día”, ha concluido el presidente provincial.

En representación de todos los alcaldes y candidatos han intervenido Montse Paz, candidata en La Granjuela, Aurelio Fernández, candidato en Lucena, y José Mª Bellido, alcalde de Córdoba y candidato a la reelección.

Bellido ha desgranado su proyecto para Córdoba y ha dejado claro que se trata de elegir entre dos modelos de ciudad y dos modeles de gestión, entre volver al pasado, a un Córdoba sin proyecto, sin proyectos de futuro, donde se hablaba de debates estériles que nacían del sectarismo, con un infierno fiscal, donde no se apostaba por la cultura, una Córdoba de cemento y hormigón, o seguir con el modelo de esta Córdoba que avanza, que piensa en verde, que atrae inversores, que tiene un plan de futuro, la Agenda Córdoba con un modelo de ciudad donde todos participamos y donde hay más libertad.

El candidato a la reelección ha afirmado que trabajando unidos los resultados llegan, como la Base Logística del Ejército de Tierra, ahora toca culminar ese proyecto y llevarlo a buen puerto, porque es una gran oportunidad para atraer empresas y lo vamos a lograr, ha afirmado Bellido. Ha recordado que estos cuatro años Córdoba ha avanzado a pesar del Covid, pero cuatro años es muy poco tiempo, necesitamos más tiempo para que el cambio continúe. “Córdoba avanza junto a la Andalucía líder de Juanma Moreno y del Partido Popular. Es el modelo andaluz frente al modelo de Pedro Sánchez en España”, y ha pedido el voto diciendo que “necesitamos una mayoría suficiente para seguir transformando la ciudad, con un gobierno centrado en las personas, para no depender de terceros, y sobre todo para que no demos pasos atrás. Salimos a ganar con amplitud y a llevar a Córdoba donde se merece”.