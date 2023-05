Los diez pueblos que más participan para elegir a sus alcaldes frente a otras elecciones

La abstención es una de las claves que siempre arroja incertidumbre al resultado de unas elecciones y que los partidos se afanan en contrarrestar llamando a la participación de la ciudadanía. Pero la estadística muestra que, en cuanto a participación y abstención en unos comicios, no es lo mismo si son generales, autonómicos o, como en el caso del próximo 28 de mayo, la cita es municipal, para elegir alcalde y concejales en la administración más cercana a la ciudadanía.

De hecho, en la provincia de Córdoba, hay una decena de pueblos donde claramente hay una mayor movilización para votar en las municipales, frente a otro tipo de elecciones. Son localidades donde la participación gana diferencias evidentes de más de diez puntos en algunos casos frente a la abstención, refieriéndose a las municipales frente a elecciones generales.

El registro de participación de las últimas elecciones municipales de mayo de 2019 frente a las elecciones generales de abril de ese mismo año, muestran la diferencia en unos comicios tan cercanos, que evidencian esta comparativa. Este 'top ten' de la movilización en elecciones locales en la provincia de Córdoba lo encabeza Fuente la Lancha, donde respecto a las citadas elecciones, en las generales hubo un 16% de abstención y en las municipales un 3,3%, es decir, 12,7 puntos más de participación.

Palenciana registró un 21,3% de abstención en las generales y un 11,8% en las municipales, 9,5 puntos más de movilización en el ámbito local. Le sigue Pedroche, con una diferencia de 7,7 puntos más de participación en las locales 10,4% que en las generaes 18,1%. En Adamuz, hubo 6,2 puntos más de votación -21,9% de abstención en las generales frente a 15,7% en locales-, y en Encinas Reales la diferencia a favor de las locales fue de 5,2 puntos -20,7% en generales frente a 15,5% en municipales-.

Este listado de los municipios cordobeses donde la movilización en comicios locales es evidente frente a las generales se completa con otras cinco localidades: Montemayor registra 4,7 puntos más en las locales -17,8% frente a 22,5% en generales-; San Sebastián de los Ballesteros suma 4,5 puntos más de participación -12,4% frente a 16,9 en generales-; Los Blázquez contabiliza 4,1 puntos más -8,8% de abstención en municipales frente a 12,9% en generales-; La Granjuela suma 3,8 puntos de diferencia -12,8% de abstención en comicios locales frente a 16,5%-; y cierra este ranking Cañete de las Torres, con 3,5 puntos más en municipales -15,6% de abstención en las últimas municipales frente a 19,2% en las elecciones generales de ese mismo año.

Otros rasgos que sobresalen en este listado de pueblos es que se trata, en su mayoría, de municipios pequeños en cuanto a población y eso, en unos comicios locales, suma en cuanto a participación por la proximidad del alcaldable al conjunto de los vecinos.

