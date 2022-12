La inflación y la semivacía billetera obran el milagro del regalo menguante respecto a otras navidades. Está el obsequio mini, ese derroche liliputiense; además de la cosecha temprana de regalos más económicos adquiridos en Black Friday, así como el detalle no comprable y esencial de las tarjetas escritas a mano y los abrazos y un día, un paseo, una escapada, unos patios con belén, una cena, una película… junt@s. Esto es algo que va ganando terreno, junto a la idea de hacer lo que nos venga en gana. Si apetece hay regalos para tod@s; si da igual, pues solo para l@s abuel@s y la chavalería. De cualquier forma, seguimos intercambiando regalitos e incluso regalos XXXL.

El menú del arte de regalar por Navidad o por el Solsticio y las vacaciones de invierno se nos presenta organizado por secciones y presupuestos en grandes almacenes y franquicias, también en el comercio tradicional, y se agradece. En el ambiente se percibe que hay ganas de bromear y de crear un poco de juego e ironía alrededor de los regalos. Bimba y Lola lo sabe y vuelve a acertar con su campaña de 2022.

Como los puentes dan para mucho. Estirar el tiempo en una librería en busca de títulos y novedades que regalar está entre mis planes, junto con la curiosa de costumbre de cazar un jersey navideño que no pique y que no sea demasiado cursi ni hortera. Por otra parte, en la lista de regalos a mí misma (en esta siempre te toca lo que querías) está hacerme con Fritanga fanzine y algún saludable manjar del Ecomercado.

Diciembre acaba empezar. Que nadie se estrese con los preparativos y el carrusel de gestos, hitos, almuerzos, cenas, regalos, reuniones, ni con las incontables veces que escucharemos a Mariah Carey y su All I Want for Christmas Is You.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación