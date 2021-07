NARSissist

Esta entrada no va de narcisistas enamorados de su ombligo, sino de los seguidores de la marca de culto NARS, fundada en 1994 por François Nars, un polifacético señor (fotógrafo y make-up artist) a quien debemos que el colorete más famoso se llame ‘Orgasm’, así como un fabuloso conjunto de productos y herramientas de maquillaje, más sus atrayentes ediciones limitadas.

Como toda Narsisista he peregrinado a los más distinguidos espacios de venta de la marca, estuvieran donde estuviesen, y doy gracias cada vez que un nuevo punto de venta me acerca la placentera experiencia que es situarse ante un expositor de NARS repleto de tentaciones.

Precisamente por esto, desde hace unos días estoy de enhorabuena y celebrando que NARS ha llegado a las tiendas físicas de Primor (https://www.primor.eu/1671_nars), en concreto, en Córdoba, a la de la calle Gondomar. Entras por la puerta principal y a la izquierda está, negro, elegante, nuevo, el mueble de NARS, con su colección de labiales, fondos de maquillaje, correctores, la nueva Orgasm Collection de este verano 2021, y una pegatina, con la huella de un beso de carmín que anuncia la promoción del día internacional de la barra de labios y el detalle que la firma y Primor han tenido con los primeros clientes. A la derecha, el espacio NARS dedicado a paletas.

En mi primera visita he dado un repaso a la colección Orgasm on the Beach, las clásicas barras de labios de la firma, los labiales líquidos mate y los correctores. Entre mis preferidos, la barra en el tono Tolede (https://www.primor.eu/nars/72613-barra-de-labios.html) y el mate Starwoman (https://www.primor.eu/nars/72615-powermatte-lip-pigment-labial-liquido.html). Mi recomendación es consultar a las embajadoras de la marca que encontrarás en la tienda y seguir a NARS en youtube y otras redes sociales. Seguramente nos convirtamos en narsisistas. Es cuestión de jugar con el maquillaje, de atreverse en lo vanguardista, con elegancia y sobre todo siendo nosotros mismos, placer incluido, faltaba más.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación