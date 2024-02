¿Eres cigarra u hormiga?

Quizás se haya perdido hoy la costumbre de contar un cuento a los niños, bien a la hora de comer o cuando se van a dormir, tal y como hacían nuestras madres y abuelas.

Los que ya contamos con una cierta edad, sí es posible que recordemos ese cuanto que nos contaban de La hormiga y la cigarra.

Puede que el cuento comenzara así:

“Érase una vez una hormiga y una cigarra que vivían en un país en el que siempre brillaba el sol y el buen tiempo.

No les faltaba alimentos diversos ya que el sol brillaba y calentaba cada día.

Dicen que la hormiga pasaba gran parte de su tiempo “guardando” en su despensa parte de los alimentos que iba encontrando en su día a día, era precavida y muy trabajadora.

Sin embargo, la cigarra era más holgazana y menos precavida, pasaba todas las horas de su día de aquí para allá, juagando y riéndose de la hormiga porque “guardaba” parte de los alimentos y no se los comía.

Un día, sin esperarlo, el sol dejó de brillar, era el comienzo de un frio invierno.

Pasaron varios días, varias semanas y los alimentos empezaron a escasear.

La hormiga, había sido previsora, contaba en su despensa con una cantidad suficiente de alimentos que había ido “guardando” de los días en los que hubo sol.

La cigarra, no había “guardado” ningún alimento en su despensa, en los días de sol no pensó en que en algún momento podría llegar un frio invierno.“

Dos formas diferentes de ser, hormiga y cigarra.

Para cuando pueda llegar el frío invierno, ¿tenemos preparada nuestra despensa por lo que pueda ocurrir?

No es fácil ser “hormiga” cuando todo nos induce a ser “cigarra”, es más fácil no “guardar” que ir de allí para allá disfrutando cada segundo del buen tiempo soleado sin pensar en un posible “frío invierno” que puede llegar.

Si eres “hormiga”, seguramente cuentes en tu despensa con un “ahorro” para posibles imprevistos que pueden llegar en cualquier momento, al igual que ese “frío invierno”.

Si eres “cigarra”, quizás te plantees hoy empezar a ir “guardando” parte de lo que hoy tienes para cuando llegue ese posible imprevisto “frío invierno”.

