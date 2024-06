La salud en las agrociudades

El concepto de agrociudad es de Eduardo Moyano, un cordobés de Puente Genil, quizás la agrociudad por antonomasia. Más allá de lo que ocurre en las capitales de provincia andaluzas, hay vida en estas agrociudades, a veces muchísima. El jueves, cuando concluyó el espectáculo de drones que Ximenez y Umiles organizaron junto al campo de fútbol, la salida se colapsó de gente a pie. 10.000 personas andando a su casa es mucha gente y daban una idea de que estas agrociudades tienen bastante más vida y población de lo que parece.

Por eso me sorprende lo que está ocurriendo con la sanidad en estos grandes municipios, que son los que de verdad ponen y quitan a presidentes de la Junta de Andalucía. Las elecciones no se suelen ganar en las capitales, más escoradas siempre a la derecha. Sino en estos pueblos tan tremendos y vitales, donde la izquierda fue hegemónica y que la derecha ha volteado en los últimos años. El PP, para hacerlo, ha aprendido precisamente del PSOE.

Y si hay algo de lo que se sienten orgullosos en las agrociudades es de sus infraestructuras. Tienen cines, teatros, grandes empresas y hospitales. Aunque están empezando a dejar de tenerlo.

Rara es la semana que no publicamos un problema, una protesta, una manifestación o un riesgo de colapso de un hospital de la provincia. Puente Genil luchó por el suyo, aunque lo que le construyeron no se puede llamar así exactamente. El Valle del Guadiato se unió por el hospital de Peñarroya. La Campiña peleó por el de Montilla. El de Pozoblanco es un hito de la primera Junta de Andalucía y el de Cabra llegó antes, pero también costó lo suyo.

Ahora, los servicios están en riesgo por falta de profesionales o por una gestión deficiente de los recursos. Más allá de lo que sufren los profesionales, está el padecimiento de los ciudadanos. A diferencia de las capitales de provincia, en las agrociudades no suele haber una alternativa. No existen grandes hospitales privados que no estén en Córdoba. Y los mejores médicos también pasan consulta en la capital. Toca desplazarse y comprender que, de nuevo, se depende de la capital. Una sutil humillación para la gente que tan orgullosa se siente de sus pueblos.

El propio PP coincidió en que Susana Díaz dejó de sumar mayoría absoluta precisamente por el deterioro de la sanidad pública, la joya de la corona de la autonomía andaluza. Y es probable que o se le haya olvidado o se vea incapaz para enmendar una situación que va camino de descarrilar, y de hacerle perder algo que tantos años le costó conseguir.