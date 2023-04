Algo se ha roto ahí arriba

Que en abril haga el calor de julio no es normal, obviamente. La temperatura máxima para el mes que hoy acaba ha sido cinco grados superior al anterior récord. Cinco grados. Una absoluta barbaridad en un momento en el que además ha dejado de llover.

No sé si lo recuerdan, pero la primavera en Córdoba es verde y de colores. “Cuando va llegando abril, cada soldadito con su fusil”, me recitaba mi abuela en un refrán que indicaba cómo era ahora cuando los trigos espigaban y reverdecían. Llevan dos semanas secos y los agricultores dan por perdida la cosecha para este año. Imaginen, aquellos que no sean de campo, haber invertido 10.000 euros en un negocio y perderlos. No solo eso, sino aspirar a recuperarlos dentro de dos años, cuando hayas tenido que invertir otros 10.000 euros con la esperanza de que llueva. No será entonces, hasta final de la primavera de 2024, cuando los agricultores de la provincia sepan si van a poder cosechar trigo otra vez o no. Del girasol nos olvidamos.

Lo pueden llamar cambio climático o nuevo clima, pero es algo innegable. Ahí arriba hay algo que ha hecho clic y parece que para siempre. Se ha roto y no hay quien lo arregle. Y ya no es el futuro, sino el presente. Desde ya tendremos que adaptarnos a algo para lo que en absoluto estamos preparados.

El otro día, hablando con el amigo Tomy Rhode, convenimos en que la gente tiene que saber la verdad y pensar en que quizás hemos estado pagando demasiado poco por comer. Y que a partir de ahora algo tan básico como los alimentos será carísimo.

Espero equivocarme mucho, pero lo que está pasando ahora lo notaremos especialmente a la vuelta del verano. Y no hablo de que no haya agua para beber, sino escasez de alimentos. Los grandes cambios sociales en la historia de la humanidad se han dado tras grandes sequías. Algunas provocadas por erupciones volcánicas, como las que provocó el cataclismo de la Edad del Bronce. Otras por grandes periodos sin lluvia.

Antes de ayer vivimos un cambio enorme en el mundo árabe. La llamada Primavera Árabe se originó precisamente tras una enorme sequía en Rusia que dejó vacíos los graneros de medio mundo. Nosotros somos unos afortunados que vivimos en un mundo que se puede pagar la comida, aunque sea más cara. En África hay muy pocos países que lo vayan a hacer. En un mercado de escasez ganará el más rico, no lo olvidemos. Y si hay alguien que perderá en esta crisis de alimentos que se nos viene encima está al otro lado del Estrecho. Nosotros seguiremos recogiendo cadáveres del mar como si tal cosa.