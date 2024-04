Un mayo sin Cata ni gloria

La Cata del Vino de Córdoba debería cumplir 40 años en 2025. Es fácil calcular que nació en los años ochenta, cuando todo empezaba o arrancaba un nuevo comienzo. Se creó para promocionar los vinos de Montilla-Moriles, que ya entonces estaban en crisis. Pero con los mismos ingredientes que los hicieron famosos décadas atrás: sevillanas, mujer cordobesa, carteles de toros. Mientras, en una denominación de origen que era inmensa los agricultores no paraban de arrancar viñas por su falta de rentabilidad.

Por razones que aún no se han explicado lo suficiente, este año no habrá Cata del Vino en Córdoba. El evento, mejor o peor organizado, atraía cada año a miles de personas. Para algunos jóvenes era su primera, y última vez, en el año en la que consumían vino de Montilla-Moriles. Para los políticos, una oportunidad perfecta de calzarse una foto posando con un catavinos. El pistoletazo de salida del mayo cordobés, las fiestas de primavera de una ciudad que florece en estas fechas. Y que se llena de turistas.

No habrá Cata y aparentemente no ha pasado nada. Escasas críticas, poco movimiento y circulen que aquí no hay nada que ver. En tiempos de una agitación política descomunal es algo que me sorprende. Y es algo que no habría ocurrido con otra Corporación. Cero dudas.

Podemos plantearnos el formato que tenía la Cata actual, que la ubicación no era la mejor o iniciar cualquier otro debate sobre lo que a mi juicio es el verdadero problema: una gestión desastrosa. La Cata la organiza la denominación de origen pero detrás empujan todas las administraciones, gobernadas, a su vez, por todos los políticos que luchan a codazo limpio por salir en la foto. Nadie ha estado a la altura y a nadie parece importarle la suspensión de un evento importante en el Mayo Festivo. Y todo el mundo estaba avisado.

Córdoba puede vivir sin Cata, claro. También sin Feria o incluso sin Patios. Hay cosas más importantes. Pero los ciudadanos felices, los que disfrutan de sus fiestas, de sus tradiciones y de sus grandes eventos son los que a su vez hacen ciudad. Y aunque nos pueda sonar a aquello romano del “pan y circo”, necesitamos tener el estómago lleno, las necesidades cubiertas e incluso derecho a pasarlo bien. En eso consiste la felicidad de un pueblo.

Pero si se ha dejado caer un evento tan potente y tan masivo como la Cata del Vino, ¿qué otras pequeñas cosas, eventos culturales o deportivos, que importan a menos gente pueden estar en riesgo o ya han caído y aquí no ha pasado nada?