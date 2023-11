La ciudad congelada

Como en la serie aquella, Siete vidas, un cordobés que entrase en coma hace 20 años podría despertarse hoy y comprobar que muchos de los temas de los que hablaba en la barra del bar con los parroquianos siguen sin resolverse. Que si las parcelaciones, que si el estadio, que si lo que estorban los restos arqueológicos para el desarrollo económico, que si vivimos de espaldas al río, que si la falta de industria, que si no hay un plan estratégico, que si el paro.

A veces nos sorprendemos en debates, muchos incluso sin abrir, de asuntos más que resueltos en otras zonas del país desde hace años. Esta semana arrancábamos con la presentación de la Cabalgata de los Reyes Magos. Y como hace 20 años, el rey Baltasar será un señor blanco con la cara pintada de negro. Es algo que no se va a cambiar este año y parece que tampoco el que viene. Las peñas, que hace 20 años eran muy importantes, son las que eligen al rey Baltasar entre sus asociados. Y se ve que a día de hoy no han convencido a ningún negro de verdad para ser peñista.

El asunto podría tener gracia. Pero está dejando de tenerla. En una ciudad donde ya es normal encontrarse por la calle a muchas personas racializadas, a las que no se les ocurriría pintarse la cara de blanco para representar a los otros reyes magos. Es una tontería. O no. Pero los niños negros de esta ciudad, que los hay y que son muchos, se merecen también un espejo normalizado al que mirarse.

Otro asunto que me sigue sorprendiendo es el de la arqueología. Córdoba ha crecido hacia Poniente una barbaridad. Por el camino, todos esos edificios han arrasado con una enorme reserva arqueológica que llevaba un milenio enterrada: los arrabales islámicos de Qurtuba. Por si no lo saben, la Ronda Oeste tiene un túnel por que arriba hay una almunia. Entonces se decidió que era la mejor manera de proteger un tesoro que no nos pertenece a nosotros, a nuestra generación. Si no que es una herencia de nuestros abuelos hacia todos los que han ido viniendo y vendrán después. El ejemplo del túnel de Los Omeyas no cundió y se decidió que lo mejor era arrasar los arrabales islámicos. Total, para qué conservar algo único en Occidente (ciudades romanas, muy importantes, hay a patadas; islámicas, bastantes menos; y de esas dimensiones, en Europa, ninguna).

Ahora se ha planteado salvar lo poco que queda, junto a la Carretera del Aeropuerto. Y la opción es la que se debía haber tomado en el resto de la ciudad: nada de subterráneos, aparcamientos a ras de suelo o en la primera planta, y afecciones mínimas en los cimientos. Además, reserva de suelo para futuras excavaciones arqueológicas. Pues bien: el Ayuntamiento quiere presentar alegaciones ante la decisión de la Comisión de Patrimonio de la Junta. ¿Qué vale un cacho de arrabal islámico al lado de una cochera?

Aún hoy, 20 años después, se sigue viendo la arqueología como un problema y no como una ventaja. Córdoba no sería la ciudad que es hoy si antes no hubiese la Colonia Patricia romana y después Qurtuba. Estoy bastante seguro de que sería una ciudad aún más pobre, deshabitada y probablemente olvidada.