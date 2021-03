Embarazadas con Covid-19, mayor riesgo

Sin duda, el colectivo de mujeres embarazadas ha sido el gran olvidado a la hora de hacer estudios y verificar eficiencia de terapias en él, lo cual trae consigo no encontrar recomendaciones consensuadas que podamos transmitir claramente a nuestras pacientes sin dudar incluso nosotros de ellas. Además, la falta de estudios y de ensayos que incluyan por razones éticas a este colectivo, podría estar restando opciones de tratamiento en mujeres gestantes según viene observando la propia OMS.

Obviamente esto no es nuevo, ya que por las circunstancias inherentes al hecho de estar gestando y no poder garantizar la ausencia de riesgos para feto, la mayor parte de las farmacéuticas no incluyen a las embarazadas en sus ensayos clínicos. Y eso lo podemos ver claramente en el prospecto de cualquier fármaco que tomemos, en el que se incluye siempre la coletilla “Si está usted embarazada, consulte con su médico”.

Debido a este hecho, las vacunas en embarazadas (y por extensión en mujeres lactantes) han estado igualmente en el punto de mira y los profesionales nos hemos encontrado con recomendaciones contradictorias para nuestras pacientes. Afortunadamente, la OMS ha cambiado de parecer y ha recomendado la vacunación de este colectivo a tenor de un nuevo estudio mundial que relaciona a las embarazadas con mayor posibilidad de tener efectos graves tras infección por coronavirus, así como mayor probabilidad de ingresar en cuidados intensivos o necesitar ventilación mecánica. Del mismo modo, aumenta el riesgo de complicaciones (con respecto a las mujeres no embarazadas en edad reproductiva) si la mujer embarazada presenta además patologías como diabetes gestacional, obesidad o hipertensión arterial, pertenece a minorías étnicas o incluso si la gestación se realiza en una mujer de edad algo más avanzada.

De ahí que dediquemos unas líneas esta semana a este controvertido tema.

Las mujeres embarazadas deben ser consideradas como colectivo de alto riesgo

“Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave, y su riesgo de ser ingresadas en cuidados intensivos o de necesitar ventilación invasiva es mayor que el de las mujeres de edad reproductiva no embarazadas con el virus, según ha evidenciado un estudio mundial dirigido por la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).” Fuente: Europa Press, 11 marzo 2021

Este análisis ha incluido 119 estudios realizados con el objeto de aclarar los impactos de la Covid-19 en mujeres embarazadas y sus bebés.

“La revisión descubrió que a una de cada 10 mujeres embarazadas o recientemente embarazadas que acudían o ingresaban en el hospital por cualquier motivo se les diagnosticaba COVID-19 confirmada. En general, 339 mujeres embarazadas con COVID-19 confirmada murieron por cualquier causa (el 0,02% de un total de 41.664 mujeres implicadas en 59 estudios). La revisión encontró que las tasas generales de mortinatos y muertes neonatales son bajas en mujeres con COVID-19 presunta o confirmada”

Esto viene a decirnos que aunque la mujer gestante debe de ser considerada como colectivo de riesgo, debemos lanzar un mensaje tranquilizador a las madres dado que sus bebés no parecen tener más riesgo en comparación con ellas y la mortalidad en bebés (neonatos y mortinatos) es baja.

Los síntomas clínicos más comunes de la COVID-19 en las mujeres embarazadas fueron la fiebre (40%) y la tos (41%), aunque en comparación con las mujeres no embarazadas en edad reproductiva, las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas con COVID-19 tenían más probabilidades de ser asintomáticas.

El aumento de la edad materna, el índice de masa corporal (IMC) elevado, el origen étnico no blanco y la comorbilidad preexistente, incluida la hipertensión crónica y la diabetes, se identificaron como factores de riesgo para que las mujeres embarazadas desarrollen COVID-19 grave.

Aunque de la revisión surgen pruebas de que las condiciones específicas del embarazo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional, pueden estar asociadas con la COVID-19 grave, los autores afirman que se necesitan más datos para evaluar con solidez la asociación entre los factores de riesgo específicos del embarazo y los resultados relacionados con la COVID-19.

¿Podrían darnos la baja por riesgo estando embarazada antes de la semana 24?

Actualmente, la legislación contemplaba la posibilidad de conceder la baja por riesgo a las embarazadas desde la semana 24 de la gestación, pero recientemente un juez ha admitido por primera vez el derecho a una baja por riesgo laboral en una médico embarazada de 14 semanas que trabaja en el servicio de urgencias de un hospital de Albacete, lo cual unido al informe de la OMS, abre la puerta a casos similares que puedan estar sometidos a mayor riesgo como es el caso de esta médico. Noticia completa, aquí.

¿Vacuna sí o no en embarazadas?

Así como la vacunación en mujeres lactantes con riesgo ha estado clara desde primera hora y se ha recomendado abiertamente por los beneficios considerables para el bebé, tal y como hemos comentado, anteriormente, hasta el pasado mes de febrero, la OMS no recomendaba la vacunación en mujeres gestantes, aunque realmente, no se encontró en la evidencia científica motivos para no hacerlo. Podemos decir que se amparó más en un principio de precaución que en evidencias reales.

No obstante, a tenor de estos recientes análisis, y viendo que existe la probabilidad de desarrollar efectos graves en algunas embarazadas con COVID-19, la OMS recula y comienza a recomendar la vacunación de gestantes, aunque se cura en salud alegando que “hay pocos datos para evaluar la seguridad de la vacuna durante el embarazo”. Sin embargo, añade que “no hay razones concretas para creer que haya riesgos que superen a los beneficios de la vacunación”, concluyendo con el siguiente argumento “Por este motivo, las mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (por ejemplo, las sanitarias) o que presentan comorbilidades que incrementan el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, deben ser vacunadas, habiendo consultando previamente a su médico de referencia”.

¿Y cuál es la razón por la que ha cambiado la recomendación la OMS?

La razón no es otra que el hecho de que parece ser que existe transmisión de anticuerpos por parte de la madre gestante vacunada hacia su bebé, con lo que añadimos la protección sobre éste. Podéis ver el estudio publicado en la revista Jama Pediatrics, aquí.

Del mismo modo, también se conoce que, en las gestantes vacunadas contra la gripe o la tos ferina, los anticuerpos atraviesan la placenta. En un estudio desarrollado por profesionales del Massachusetts General Hospital (EE. UU) y publicado en la revista Cell, los autores destacan que los anticuerpos generados de manera natural por una gestante con COVID-19 atraviesan la placenta de forma menos eficiente que los generados por estas vacunas. Por lo tanto, la tarea pendiente que hay ahora pasa por investigar si los anticuerpos generados por la vacuna contra la COVID-19 también atraviesan de manera eficiente la placenta y si proporcionan protección a los bebés.

Finalizando. A falta de estudios que así lo concluyan claramente, parece probable que sea más eficiente la inmunización de bebés mediante la vacuna materna durante el embarazo que la posibilidad de hacerlo si la madre pasa la enfermedad activamente, con el riesgo de complicaciones maternas que ello conlleva, especialmente en mujeres con factores de riesgo asociados.

