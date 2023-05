Córdoba está sucia

Nunca entenderé por qué los políticos lanzan sus promesas la semana de antes de las elecciones, habiendo perdido los años previos sin acometerlas ¿Es que acaso su creatividad solo se estimula cuando nos ven con la sartén del voto en la mano?

Estoy realmente indignada. Más allá de los puentes, viviendas, logísticas y defensas… ¿A nadie le importa que Córdoba esté sucia? Sucia de cabo a rabo, de la calle Cruz Conde con sus hojas y papeles, a las puertas de la Mezquita Catedral, con sus trozos de tortilla y sus botellas de plástico; desde la Plaza Costa Sol a la Avenida de Libia. Papeles, clínex, colillas, restos de cajetillas de tabaco, mascarillas, naranjas, más clínex, comida, vasos de plástico o cartón, basura esparcida, bolsas y más bolsas, restos de botellón, hojas de árboles y cacas y pipí de perro (y de algún que otro “perro”, también). Sucia y descuidada la ciudad cuatro veces Patrimonio de la Humanidad. Las encuestas agradecidas, estilo Tezanos, de chiste. Solo hay que pasear por Córdoba.

Y yo me pregunto… ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo para que algo tan obvio no lo sea para quienes tienen la responsabilidad de la gestión o de la oposición? No creo ser la única, ni la última en decirlo, pero parece que los que deben escucharlo les importa un bledo. Ahí siguen con sus promesas faraónicas, salvo comprometerse a que Córdoba brille como los chorros del oro.

Y esto me hace pensar: ¿Hay algo detrás de este silencio que se nos escapa? ¿Tan nefasta ha sido la gestión? ¿Es cosa del cogobierno y de “la culpa es del otro”? ¿Por qué se ha reducido drásticamente el personal de Sadeco? ¿Por qué no hay nuevas contrataciones? Los puestos de trabajo que terminan por jubilación, ¿no se cubren? ¿Tanta falta de previsión económica ha habido? ¿Por qué no se destinan partidas adicionales de unas arcas municipales llenas? ¿No será que se está preparando con chinitos de “mierda” el camino de la privatización de un servicio público clave en una ciudad que vive de su imagen? ¿Se estará dejando morir lo que nos pertenece a todos?

No tengo respuesta a estas cuestiones y son las que con claridad y en voz alta me gustaría que nos dieran los políticos antes de depositar mi voto el próximo domingo, en vez de tanta promesa que solo demuestra la incapacidad previa. Si puede, es que pudo y además debió.

Los indicios, como en los crímenes, hablan por sí solos. Y digo, la privatización de una empresa que presta un servicio público y que ha demostrado hacerlo antes con excelencia es ceder sin motivo el interés social y público al interés de la empresa que venga a “limpiarnos”, cuyo objetivo es claramente ganar dinero. Nadie va a limpiar nuestra mierda gratis. Creo en una gestión municipal eficaz, con control económico férreo, con inversión real para el fin común y sin necesidad de que nadie venga a llevarse beneficios porque estos deben ser la limpieza de nuestra Córdoba.

Viajar enseña y amplía el horizonte. ¿Se vislumbran en el “Koplowitz” y “Florentinos” que vengan a llenar sus arcas y dejarnos las nuestras listas? Si le quitamos el puesto a Oviedo, la más limpia de España, a lo mejor me callo. Veremos.